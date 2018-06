'Ele é muito sedutor', diz Juliana Paes ao conhecer George Clooney

A atriz Juliana Paes foi convidada para o tapete vermelho do Life Achievement Award do Instituto Americano de Cinema na última quinta-feira, 7, e pôde conhecer George Clooney, homenageado da noite.

Ela postou o encontro em seu Instagram. "Ele é muito sedutor! Gente, eu estou com meu marido aqui, mas ele é aquela pessoa que tem alguma coisa, você simplesmente não consegue parar de olhar", falou a atriz para o site E! News.

A premiação homenageou o ator por sua trajetória em Hollywood. Amal Clooney, mulher de George, discursou e o levou às lágrimas: "Eu não conseguia dormir quando estávamos separados e já me falaram que eu desenvolvi um olhar específico quando estou lendo as suas mensagens de texto ou as cartas que ele esconde em minha mala. Cinco anos depois, nada mudou. Ele é a pessoa que tem minha completa admiração e cujos sorrisos me fazem derreter".