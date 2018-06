A volta do‘blacksploitation’: remake de 'SuperFly' estreia nos cinemas americanos

Com seus carros rápidos, peles e chapéus Fedora, os heróis do “blacksploitation”, o movimento cinematográfico de exploração negra da década de 1970, voltam às telas em meio a uma tendência nostálgica de Hollywood de regresso ao passado. Este subgênero, derivado do chamado “cinema exploitation”, é visto por alguns como uma celebração de um Estados Unidos rico ou como a volta de um estereótipo negativo.

Esta semana chegou aos cinemas americanos “SuperFly”, um remake do clássico “Super Fly”, de 1972, considerado um marco da cultura negra e talvez um dos filmes mais representativos do “blacksploitation”. Para o ano que vem, está prevista uma versão de “Shaft ” com Samuel L. Jackson, enquanto a Warner Bros planeja fazer um remake de “Cleópatra Jones” (1973) e o Hulu, um de “Foxy Brown”.

À esquerda, o ator Trevor Jackson

“Alguns dos meus filmes favoritos são remakes”, disse o veterano diretor de videoclipes e agora cineasta Director X, em uma conferência no fim de semana. “Eu queria ter chance de fazer um grande remake de um filme clássico”.

“Super Fly” conta a história do narcotraficante do Harlem Youngblood Priest (Ron O’Neal), que tenta ]concretizar um último grande trabalho, antes de se aposentar do crime.

Trevor Jackson, mais conhecido pela série de “Grown-ish”, interpreta o papel principal na nova versão, enquanto Jason Mitchell (“Straight outta compton: A história do N.W.A.”, “Mudbound - Lágrimas sobre o Mississipi”) encarna seu colega Eddie. Director X deu à história inevitáveis toques modernos. O ensaísta Michael Arceneaux criticou a volta deste tipo de cinema, em artigo da revista “The Root”.“Quando penso em televisão e cinema negro, há tantos exemplos de histórias novas e inovadoras”, destacou. “Em um mundo em que existem ‘Insecure’ ‘Corra!’ e ‘Pantera Negra’, para que buscar ideias nos anos 1970?”.