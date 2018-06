Equipe da GloboNews é agredida durante transmissão ao vivo

Um repórter e um cinegrafista do canal de notícias GloboNews foram agredidos na manhã desta quinta-feira, 7. Os dois profissionais faziam uma transmissão ao vivo perto da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, quando pessoas atiraram pedras de dentro de uma van.

O repórter Edivaldo Dondossola contou em seu Twitter que as pedras acertaram a sua perna e a mão do repórter cinematográfico Henrique Lima. "Felizmente, nada grave. Mas não deixa de ser lamentável ver do que as pessoas são capazes", falou.

"Não podemos admitir ataques a jornalistas dessa forma! Uma pedrada!", indignou-se Cecilia Flesch, jornalista e âncora que apresentava o jornal na hora do incidente.