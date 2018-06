Diplomado no surrealismo da arte de sonhar depois dos sete anos que passou desenhando as capas da HQ “Sandman”, consagrando-se como um dos ilustradores mais transgressores da indústria dos quadrinhos, Dave McKean chegou ao Rio de Janeiro ciente de que a cidade sofre problemas de diferentes ordens. São crises financeiras, políticas, morais... todas elas potentes o suficiente para alimentar seu atual projeto: uma história sobre monstros. Sua passagem pelas ruas cariocas também está ligada a criaturas monstruosas, só que fardadas: uniformes da I Guerra vestem os pesadelos do pintor Paul Nash (1889-1946), um dos mestres das artes plásticas da Inglaterra, que protagoniza “Black Dog”, a nova graphic novel de McKean. Depois de anos de parceria com Neil Gaiman, desenhando Lorde Morpheus (o nome de Sandman), ele aposta agora nos traumas e nos delírios de um artista que encantou (e assombrou) galerias no Reino Unido e influenciou gerações de designers e pintores.

Editado em português como álbum de luxo pela Darkside, o quadrinho será lançado hoje, às 19h, no Solar de Botafogo. Nesta entrevista, McKean, que também é cineasta, pinta quadros e ilustra livros para crianças e adultos, fala de suas inquietações gráficas.

JORNAL DO BRASIL: “Black Dog” é uma releitura da obra do pintor inglês Paul Nash a partir de sua história pessoal. Como foi dialogar com a narrativa pictórica dele?

Dave McKean: É impressionante a maneira como a pintura de Nash consegue ressignificar a realidade a partir de seu imaginário. Campos de batalha se tornam bosques retorcidos em sua arte. Árvores altas viram gigantes. Essa imaginação ficou mais feroz depois que ele saiu da 1ª Guerra Mundial. Quando idealizei “Black Dog”, a ideia não era copiar seu estilo, nem fazer sua biografia, mas estudar sua psiquê, estudar sua mente imaginativa e transformadora a partir da ansiedade do tempo em que ele começou a pintar.

Quais foram suas ferramentas psicanalíticas para esse mergulho na obra dele?

Eu procurei fazer uma cartografia histórica do pensamento ocidental daquele tempo, o do início do século XX, com destaque para a 1ª Guerra. Naquela época, vivemos a formação Psicanálise, a gênese da gramática do cinema, a Arte Moderna, a evolução da Ciência nos campos da Química e da Física. Era um tempo de euforia e de incerteza, bem parecido com o que vivemos agora, em meio ao boom digital e às inquietudes políticas.

Qual é o lugar da loucura na sua obra?

O meu tema não é a loucura, mas a mente humana e seu funcionamento. Elfos e duendes são menos fantásticos... e interessantes... do que os horrores que nossa imaginação pode produzir reinterpretando a realidade de modo livre. Neste momento em que falamos, o JB e eu, estou sentando em uma mesa de madeira, segurando um telefone, numa conversa com um jornalista brasileiro. Se eu for pensar nisso amanhã ou depois, esta cena vai voltar à minha mente com menos realismo, revista pelas minhas impressões sensoriais. Serão interpretações, e não fatos. Interpretações torcidas, tortas do real, são o que chamamos de loucura. Tento ir além dela.

O senhor dirige filmes, pinta quadros, ilustra livros. Que interesse os quadrinhos ainda despertam nessa sua trajetória profissional multimídia?

As HQs foram o meu primeiro amor entre as artes e continuam ocupando esse mesmo lugar, pelo bom uso que fazem da narrativa. Narrar histórias é algo que ficou fora de moda. Quando os quadrinhos surgiram artistas como Winsor McCay (criador de “Little Nemo”), alcançaram um grau de experimentação em seu traço que apontou toda a potência visual das HQs como meio de comunicação. Mas, durante a II Guerra Mundial, os quadrinhos acabaram cooptados pela publicidade, para servirem como suporte para a propaganda belicista contra os nazistas. Aquela guerra acabou, mas os quadrinhos não se libertaram do garrote publicitário e acabaram se infantilizando. No Japão, os mangás resistiram a isso. Na França e na Bélgica dos anos 1960, a contracultura devolveu às HQs uma dimensão adulta. Nos anos 1980, a indústria do quadrinho provou do gostinho da iluminação quando artistas vindos da TV e do cinema foram fazer gibis. Mas foi mesmo na virada dos anos 2000 que os quadrinhos recuperaram sua força libertária, com a chegada de uma geração de novas vozes que não têm um sentimento de nostalgia em relação ao legado da Marvel.

Mas e os filmes de super-herói?

Pois é... em contraste ao boom deles nos cinemas, tivemos um aumento da produção de quadrinhos de produção mais modesta, alternativa, que focam em temáticas mais reais, com muita autoralidade.

Qual foi a importância de sua parceria com Neil Gaiman, em especial seu trabalho com ele como capista de “Sandman”, de 1989 a 1997, para a evolução de sua carreira?

Durante os quase sete anos em que fiz as capas de “Sandman”, eu encontrei a minha identidade artística domo designer gráfica e aprendi a delinear meu lugar no quadrinho em paralelo à minha incursão em outras mídias. Juntos, naquela revista, construímos algo que ficou para a História. Juntas, aquelas capas formam uma espécie de diário do que foi minha vida durante os anos em que trabalhos juntos.

Existe algum personagem de quadrinhos que você gostaria de ilustrar?

Gosto muito de Hellboy e sou amigo de seu criador, Mike Mignola. Mas o look que ele deu ao personagem, singular, é algo imbatível. Não haveria algo que eu pudesse acrescentar artisticamente ali. Existe uma HQ menos pop, chamada Mister X, pelo qual eu tenho muita estima. É um arquiteto que interfere na realidade arquitetônica do espaço a seu redor. Ele seria um personagem interessante.

*Roteirista e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)