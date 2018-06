Entrevista - Angela Zoé: Os príncipes e a rainha

Em noite em que três produções concentraram as vitórias do júri oficial do Cine PE, o longa de Luiz Rosemberg Filho, “Os príncipes”, ganhou a maior parte dos prêmios, seis no total - atriz (Patricia Niedermeier), ator (Igor Cotrim), ator coadjuvante (Tonico Pereira), fotografia, trilha sonora e som. Mas, se o encerramento da maratona pernambucana teve uma dona, ela se chama Angela Zoé. Diretora do documentário “Henfil”, Angela dominou as atenções: filme, direção, roteiro, montagem e o prêmio do júri popular, e fez do seu emocionante retrato sobre um dos maiores e melhores cartunistas brasileiros um merecedor de cada um dos louros. Atônita, feliz e emocionada, Angela deixou o Cine São Luiz de alma lavada duas noites antes e ganhou a torcida generalizada. A cada subida ao palco, Angela parecia mais plena e agradecida, sob forte ovação popular. O terceiro longa premiado foi o goiano “Dias vazios”, que saiu da festa com dois prêmios, direção de arte e atriz coadjuvante para Carla Ribas.

Consagrada pelo público, Angela Zoé ganhou os prêmios de melhor filme e direção, entre outros

JORNAL DO BRASIL: Como você acha que esse filme contribui para o legado do Henfil?

ANGELA ZOÉ: O filme tem um dispositivo particular (e, talvez por isso, tenhamos ganho cinco prêmios no Cine PE), que é o fato de aproximar a geração que viveu, que conheceu, que cresceu com o Henfil, da nova geração. Porque escolhemos unir os dois discursos, trazer o Henfil pra atualidade através de uma turma de garotos que fazem animação, recebendo a visita de pessoas que conviveram com ele em “O Pasquim” e atualizando o Henfil pro 3D, para um curta de animação e, no lançamento nos cinemas, para a realidade virtual.

Como você pensou essa realidade virtual e como será essa jogada para os cinemas?

Eu não o conheci, não convivi com ele, não li ‘O Pasquim’, então acho que, no fundo, o filme é a minha descoberta do Henfil. Só que quando o Henfil estava no auge, eu tinha a idade dos garotos que fizeram o filme comigo, então eu os usei como dispositivo próprio pra poder acessar aquilo. E numa das entrevistas, o Tárik de Souza (jornalista e crítico musical, um dos mais próximos amigos de Henfil) falou pra mim que, se ele fosse vivo hoje, estaria viralizando, fazendo realidade virtual, desenho animado, porque era inquieto como você. A realidade virtual nasce disso, e também porque eu percebo que ela veio pra ficar, nosso cérebro será moldado para ela, nossas sinapses irão se abrir. Acredito muito nisso, ao contrário do que dizem sobre nossa visão periférica. Então, quando o filme for lançado nos cinemas, no segundo semestre, nós criamos um domo de realidade virtual e, em todos os cinemas das grandes capitais será feita uma demonstração gratuita, e, ao saírem do cinema, as pessoas colocarão um óculos e entrarão no mundo do Henfil.

Como veio a ideia do reality? (Angela manteve por um mês um grupo de animadores trabalhando ininterruptamente nas ilustrações do Henfil e recebendo posteriormente seus entrevistados do longa nessa estrutura)

Conversei com a Firjan (organização privada e sem fins lucrativos que promove centros como o Sesi e o Senai), de quem sou parceira há anos, e sabia que eles têm uma escola de animação. Conversamos e perguntei o que eles achavam de fazer o filme lá dentro, e me foi oferecido uma sala enorme, onde eu ambientei o “O Pasquim”, mas eu também precisava de alunos jovens. E aí, na primeira reunião, falei com a Ana Clara Ribeiro (assistente de direção): “Não fala nada pra ninguém, nós vamos fazer um reality, vamos combinar com eles que será feito um workshop de animação, e nós estaremos com quatro câmeras ligadas”. É a primeira cena do filme. Eles ficaram dois meses sem saber o que seria feito, com tudo pago, das 18h às 22h, achando que estariam aprendendo a fazer 3D.

Produtora do longa sobre o Betinho, diretora de “Meu nome é Jaque” e de “Henfil”, você tem predileção pela biografia, retratos e perfis?

Sim, isso vem da minha formação em História, Filosofia, Psicologia e também sou mestra em Neurociência Clínica. Troquei o divã pela tela, porque percebi que tem muita coisa que acontece quando temos a sapiência de não nos meter, como foi com a Jaque. Esse foi a mesma coisa, no backstage todos eram outros alunos, ninguém me via como diretora. Sabe o que eu fazia? Limpava, tinha dia que eu varria, fiz mais direção de arte do que qualquer outra coisa, e ninguém me percebia. Eu só falava com os câmeras, bem baixinho. Sou a pessoa que você menos vê no set e consigo deixar todos num nível de conforto que se a pessoa quiser falar, ela fala e se ela não quiser, não fala.

Você ficou surpresa com o prêmio de roteiro então?

Muito. Com o de direção, também. Já ganhei prêmios de roteiro no passado e entendo que esse dispositivo que eu criei seja muito bom, ninguém reclama dele. Já o prêmio de filme, achei que seria eu ou o “Marcha cega”.