Crítica: 'Um dia para viver'

“Um dia para viver” é uma coprodução entre China e África do Sul, que abusa de clichês que tiveram seu auge nos anos 1980. Dirigido pelo ex-dublê Brian Smrz, com um elenco internacional, a produção tem a parte técnica acima da média. Um ex-militar de elite (Ethan Hawke) é tirado de sua aposentadoria para a missão de eliminar uma testemunha chave, quando acaba no caminho de uma policial chinesa (Xu Qing). Abusando da descrença de realidade, todos vão escapando da morte - da policial ao militar mercenário, que recupera sua vida por mais 24 horas. Traído por sua organização, cria uma aliança improvável com a policial. Um festival de tiros, sangue e corpos seguem até os créditos finais.

Ethan Hawke vive um ex-militar de elite

Dentro do gênero filme B, funciona muito bem. Hawke faz um esforço colossal para interpretar o amargurado e angustiado militar. Qing é boa atriz, assim como o desperdiçado veterano Rutger Hauer.

*Assistente de direção e jornalista

Cotação: * (Ruim)