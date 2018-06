Crítica: 'Os estranhos: caçada noturna'

‘Os estranhos: caçada noturna” (‘The strangers: prey at nigth’), é/não é uma continuação de “Os estranhos” (2008), no qual jovem casal é aterrorizado por trio de estranhos mascarados. Por isso, no original, em inglês, optou-se por não adicionar “2”, depois do título. Mas a situação é basicamente a mesma. Desta vez, uma família é aterrorizada por três estranhos mascarados, durante uma noite. De modo geral, é rotina. Mas, esta “sequência’”(?) busca emular os filmes de terror da virada 1970/80, a partir de sua música-tema (algo inspirada na de “Halloween’”, de John Carpenter), na fotografia, e na trilha sonora, que utiliza apenas hits daquela época (desenterra, inclusive, a inglesa Kim Wilde, com duas músicas dos tempos da new wave). Não fosse o uso de celulares, estaríamos nos anos 1980. Portanto - além dos elementos citados -, este terror apenas recicla o que já vimos, com altas doses de violência. Tudo acontece sem um motivo. Só pela maldade. É o que basta, para o diretor Johannes Roberts (do pequeno sucesso “Medo profundo”) exercer sua estética e homenagear filmes do gênero. Fãs apreciarão.

Produção parece reciclar os filmes de terror dos anos 1980, a começar pela trilha sonora

*Jornalista

Cotação: ** (Regular)