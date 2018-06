Crítica: 'Oito mulheres e um segredo'

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna e outras provam que são capazes de roubar a franquia de “Onze homens” e ainda revigorar a fórmula. Debbie (Bullock), irmã de Dany Ocean, sai da prisão direto para o assalto do século: o roubo de uma joia milionária no baile de gala do Met. Com um plano pensado e repensado na solitária, Debbie e sua parceira (Blanchett) recrutam especialistas. “Oito mulheres” remete a “Sex and The City” e “Missão Impossível”, mas supera ser um reboot de gênero feminino, criando uma identidade própria e esbanjando glamour.

Elenco feminino revigora a fórmula de sucesso de “Onze homens e um segredo”

Gary Ross fica longe do brilhantismo de Steve Soderbergh, mas consegue uma arma secreta para a comédia: Anne Hathaway. A camaradagem entre o elenco feminino faz o filme superar seus pequenos problemas: um roteiro com alguns furos e o ritmo pouco ágil. Helena Bonham Carter e Awkwafina também se destacam como uma estilista esquecida e uma trombadinha. O resultado deixa a sensação de querer mais.

Cotação: *** (Bom)