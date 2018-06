Crítica: 'No olho do furacão'

Existem muitos filmes onde olhamos para todos os lados e não tem o que ser salvo. Esses filmes que não apresentam a mínima qualidade, só não são piores do que outro tipo de filme ruim, aquelas produções onde a diversão parecia certa, mas ela não se concretiza e o que resta é apenas a decepção.

Esse novo longa do outrora divertido Rob Cohen (o criador de “Velozes e furiosos”) esquece os preceitos básicos de qualquer passatempo, dividindo-se entre entediar e promover absurdos que não são apenas “impossíveis”, como elevam a situação à absoluta falta de charme. Não tem a ver com implausibilidade, mas com o fato de o filme não provocar empatia em nenhum personagem.

Novo filme de Rob Cohen é decepcionante

Mas o que podemos esperar de uma produção que, em sua sequência inicial, apresenta um dos furacões exibindo uma caveira na nuvem e “escolhe” as suas vítimas? Isso porque pessoas presas por cordas na cintura sendo tratadas como pipas ao vento existem no longa. Esqueçam a vontade de vibrar com absurdos.

Cotação: Péssimo