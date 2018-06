Crítica: 'Los territorios'

O diretor argentino Iván Granovsky é ele próprio o personagem central do documentário “Los territorios”, uma co-produção Brasil-Argentina. Um típico loser, ele se apresenta – com pitadas de muita autoironia – como um sujeito que não consegue concluir seus projetos profissionais ou ter relacionamentos sólidos, e que vive à sombra do pai jornalista famoso no Argentina e ainda é sustentado pela mãe rica.

Iván Granovsky é protagonista e diretor do documentário “Los territorios”

Os relatos de sua vida parecem monótonos, mas a produção vai revelando diversas camadas com a apresentação de situações reais e interpretadas que se confundem, ultrapassando as fronteiras do documentário tradicional. Onde termina o trabalho do diretor e começa o do ator Granovsky? Ele é apenas um ator como afirma em determinado momento do filme? São algumas das questões propostas em “Los territorios”, que ainda coloca em foco temas políticos importantes dos tempos atuais, como a questão judaico-palestina, os movimentos de imigração na Europa, o terrorismo e até as manifestações brasileiras de 2013.

