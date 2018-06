Crítica: 'Caminho do mar'

O tradicional descaso do Brasil com seus recursos naturais é tema do documentário “Caminho do mar”, que retrata a importância do Rio Paraíba do Sul, responsável por cerca de 90% do abastecimento de água do Grande Rio. Distante da mobilização pela preservação que ocorre em rios mais conhecidos do país, como o São Francisco, o Paraíba do Sul sofre há décadas com a poluição urbana, assoreamento e a consequente perda do seu volume de água, sem as autoridades tomarem quaisquer providências.

Imagens mostram a degradação do rio

O diretor Bebeto Abrantes alerta sobre a situação com depoimentos de especialistas e moradores das cidades próximas ao rio e imagens que representam a degradação cada vez maior do Vale do Paraíba do Sul. Mas também há espaço para apresentar a riqueza ambiental e cultural de toda a região que o rio percorre, com destaque para os belos registros de manifestações como a Festa de Nossa Senhora Aparecida ou o jongo ainda dançado por grupos locais.

Cotação: *** (Bom)