Crítica: 'Anna Karenina: A história de Vronsky'

Apresentado para o mundo, fora das fronteiras eslavas, na disputa pela Palma de Ouro de 1991, com “Assassinato do Tzar”, com Malcolm McDowell, o diretor Karen Georgievich Shakhnazarov é um mestre das cartilhas de gênero (o mistério, sobretudo) no cinema da Rússia, apoiado num olhar niilista sobre as convenções sociais. Começou a filmar em 1975, sob o jugo soviético, mas só ganhou status de autor e emplacou sucessos de bilheteria quando a URSS ruiu. Talvez por isso, histórias sobre afetos e sonhos em ruínas sejam a tônica de seu repertório nas telas, incluindo seu recente diálogo com o universo literário de Tolstói (1828-1910).

Cena de “Anna Karenina: A história de Vronsky”

Exibido na abertura do Fantasporto, em Portugal, em fevereiro, “Anna Karenina: A história de Vronsky” é uma ampliação que o cineasta propõe dos relatos relacionados à fauna de tipos criados por Tolstói em 1877. Sua ideia é expor nas telas visões alternativas do colapso afetivo de Anna a partir de uma investigação empreendida por seu filho, anos depois dos relatos publicados no fim dos anos 1870. Estamos em 1904, em meio ao confronto da Rússia com o Japão, e o promissor chefe do hospital de guerra, Sergey Karenin (Kirill Grebenshchikov, careteiro em excesso), descobre que um dos oficiais feridos é o conde Vronsky (Max Matveev), a pessoa que arruinou a sua mãe, Anna (Elizaveta Boyarskaya). É hora de acertar as contas e ouvir dele o que se passou com Karenina. Há uma direção de arte suntuosa em cena. Mas a montagem excessivamente clipada dilui o tom trágico da narrativa.

*Presidente da ACCRJ

Cotação: ** (Regular)