Crítica: 'A morte de Stalin'

Ás da sátira político, um filão cômico afeito mais a esgares reflexivos do que a gargalhadas catárticas, o cineasta Armando Giovanni Iannucci (da série de TV “Veep”), cultiva, no cinema, uma direção típica da encenação teatral. Concentra os atores em poucas locações, confiando em uma série de quiproquós que se deflagram pelos diálogos e não por imagens. Seu assunto: o Poder, sempre. Sua obra investe no que os europeus chamam de “vaudeville político”. Foi assim no tenso “In the loop: Conversa truncada” (2009) e é agora, só que com mais agilidade e acidez, em “A morte de Stalin”.

O filme é uma hilária visita à época instável da URSS

Com base numa HQ de Fabien Nury e Thierry Robin, esta hilária visita aos dias de instabilidade que a URSS viveu diante da perda do líder do Partido Comunista (e ditador) Josef Stalin, em 1953, rendeu a Iannucci o prêmio especial do júri no Festival de Monte Carlo, no ano passado. Ele ganhou ainda o Prêmio da Crítica no Festival de Turim de 2017 pela abrasiva abordagem que faz da aristocracia governamental soviética, tendo Steve Buscemi como Nikita Khrushchev e um divo do Monty Python, Michal Palin, como o estadista Viatchaslav Molotov. O desafio de Nikita é não deixar a Mãe Rússia e o legado socialista se esfacelarem em meio à vaidade alheia. Uma câmera nervosa observa a dança das cadeiras pela chefia do partido em meio a mudanças comportamentais no mundo. A montagem quase taquicárdica amplia o clima de inquietação no Kremlin e valoriza piadas e gestos mais intimistas dos bons atores.

Cotação: *** (Bom)