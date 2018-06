Prefeito do Rio é acusado de censurar peça com Jesus trans

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), está sendo acusado de censurar a peça "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", que tem uma travesti no papel de Cristo.

O espetáculo aconteceria na Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira, no próximo fim de semana. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o espaço passou por uma licitação, e o perdedor entrou na Justiça para questionar o resultado, conseguindo impedir a realização de qualquer atividade no local.

Ainda assim, o próprio Crivella admitiu que censurará a peça. "Na minha administração, nenhum espetáculo, nenhuma exposição, vai ofender a religião das pessoas. Eu não vou permitir. Enquanto eu for prefeito, nós vamos respeitar a consciência e a religião das pessoas", disse o prefeito, também bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, em um vídeo publicado nas redes sociais.

A peça faz parte da mostra "Corpos Visíveis", que ainda inclui oficinas, debates e shows, mas segue com local indefinido por causa dos problemas judiciais. O objetivo do evento é debater questões relativas à diversidade sexual. "Não é uma perseguição tão somente à arte, e sim ao corpo travesti. Ser travesti é errado, vergonhoso ou apenas sem-vergonhice. Precisamos desmistificar essa construção social que criminaliza nossos corpos, identidades e vivências trans", escreveu no Facebook a atriz Renata Carvalho, que interpreta Jesus na peça.