Francês ganha EUR 1 milhão na loteria pela segunda vez em 18 meses

Um francês ganhou um milhão de euros pela segunda vez em 18 meses na loteria, informou o jornal Le Parisien.

De acordo com cálculos de professores consultados pelo jornal, o sortudo tinha uma chance em 16 trilhões de voltar a ganhar o prêmio 'My Million', uma loteria adicional da qual participam as pessoas que compram um ticket da Euromillions na França.

A Euromillions, que tem a participação de 12 países, oferece grandes prêmios, que às vezes superam 100 milhões de euros.

Ao contrário desta loteria, no sorteio My Million os apostadores não podem escolher seus números, que são gerados pelas máquinas.

O jornal Le Parisien informou que o felizardo venceu os sorteios del 11 de novembro de 2016 e 18 de maio de 2018.

No mês passado, um australiano de Sydney venceu na loteria duas vezes na mesma semana.

O homem, de 40 anos, que não teve a identidade revelada, ganhou 1.020.487 dólares australianos (770.000 dólares americanos), de ganhar outros 1.457.834 dólares australianos apenas seis dias depois.

