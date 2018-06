Exposição em Berlim revisita 50 anos de moda em 200 fotografias

Ex-editora da Elle e da Vogue italianas, galerista e fundadora da loja conceito 10 Corso Como, reduto milanês do que de mais bacana rola na moda do mundo, Carla Sozzani e parte de sua coleção de 2 mil fotografias ganham uma mostra na Fundação Helmut Newton, em Berlim (Alemanha).

Intitulada "Between Art & Fashion: Photographs From the Collection of Carla Sozzani" ("Entre Arte e Moda: Fotografias da Coleção de Carla Sozzani"), a exposição apresenta cerca de 200 imagens de 89 diferentes autores dispostas em ordem alfabética.

Entre os trabalhos, registros de Bruce Weber, Helmut Newton, Sarah Moon, Paolo Roversi e Irving Penn. A mostra com parte da coleção de Carla Sozzani fica em cartaz até o dia 18 de novembro.