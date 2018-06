Estilista Kate Spade sofria de depressão, diz irmã

A estilista norte-americana Kate Spade, encontrada morta em seu apartamento, em Nova York, na última terça-feira (5), sofria de depressão, segundo revelou sua irmã, Reta Saffo, ao jornal "New York Post".

De acordo com Saffo, Spade adquiriu o distúrbio após seu marido, Andrew, pedir divórcio, dias antes do suposto suicídio. Para alguns veículos, o bilhete deixado pela estilista antes de morrer também trazia indícios de que ela não queria acabar com seu casamento de 24 anos.

>> Famosa estilista americana Kate Spade se suicida em Nova York

O corpo da estilista ao ser retirado do prédio onde ela morava, em Nova York

Endereçado a sua filha, Frances Beatrix, a mensagem dizia: "Bea, eu sempre te amei. Não é culpa sua. Pergunte ao seu pai". A nota também reforça a hipótese de suicídio, já que Kate foi encontrada enforcada.

Segundo a irmã, a morte da estilista "não foi uma surpresa", ainda que sua família tenha tentado levá-la a um centro especializado.

Saffo explicou que a fundadora da "Kate Spade New York" se recusara a buscar uma cura "porque isso não condizia com a imagem alegre e despreocupada que criara de si mesma".