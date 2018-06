Escocês Albert Watson assina Calendário Pirelli 2019

O escocês Albert Watson, de 76 anos, é o fotógrafo da edição de 2019 do célebre Calendário Pirelli. O anúncio foi feito por meio de seu perfil no Instagram, no qual ele diz se sentir "honrado" pelo convite.

Watson já fez mais de 100 capas da "Vogue" e 40 da "Rolling Stone" e é um dos 20 fotógrafos mais influentes do mundo, segundo a publicação "Photo District News". Suas obras já foram expostas em galerias e museus de diversos países.

Além de ter conquistado vários prêmios, incluindo um Grammy, o escocês foi condecorado pela rainha Elizabeth II com a "Ordem do Império Britânico". Em sua carreira, já fotografou ícones como Steve Jobs, Kate Moss, Naomi Cambpell, Alfred Hitchcock, Jack Nicholson e Mick Jagger.

Ele também dirigiu comerciais e criou pôsteres para filmes como "Kill Bill" e "Memórias de uma gueixa". "Com seu trabalho exibido em galerias e museus do mundo todo, estamos muito empolgados em tê-lo no assento do piloto para o Calendário Pirelli 2019", disse a empresa no Instagram.

As protagonistas e o tema do calendário ainda não foram divulgados, mas a última edição fez uma releitura do clássico literário "Alice no País das Maravilhas".