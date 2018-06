Cine PE volta a respirar e apresenta grupo de filmes de temáticas potentes

Após os eventos da edição anterior, era fácil constatar uma crise absoluta na base do Cine PE, um dos maiores e mais tradicionais festivais de cinema do país. Da debandada de 2017, quando em protesto contra a escalação de “O jardim das aflições” de Josias Teófilo (que acabaria ganhando o festival), vários diretores decidiram retirar seus filmes da programação, desfalcando e atrasando o evento. Mas a curadoria de Edu Fernandes, Danilo Calazaens e Edina Fujii se mostrou a mais feliz da história recente do evento, selecionando um grupo de filmes de temáticas potentes e realizações idem. Como nenhum festival consegue ter 100% de qualidade, depois de todos os acontecidos do ano passado podemos dizer que o Cine PE voltou a respirar.

Cena do filme de estreia de Alex Levy-Heller, que surpreendeu a plateia do festival

Se no grupo de curtas metragens houve um desnível entre o que era muito bom e outros filmes menos felizes, o sexteto de longas competitivos era equivalente em seus acertos, não tendo nenhum filme ruim. A estreia na direção de Alex Levy-Heller surpreendeu a todos e seu “Christabel” espantou o público do Cine São Luiz. Na mesma noite, o veterano Luiz Rosemberg Filho apresentou seu último petardo, “Os príncipes”, uma porrada de teor político e social, que visita muitos tempos através da jornada de um dia na vida de um jovem rico desajustado.

Um trio de documentários estava também na zona de premiação, completamente diferentes entre si: “Marcha cega”, de Gabriel Di Giacomo, foca suas lentes nas vítimas de ataques da polícia de São Paulo em manifestações; “Meu tio e o joelho de porco”, de Rafael Terpins, é um retrato humano sobre um dos criadores da banda do título, um dos grupos mais originais a surgir no Brasil dos anos 70; “Henfil”, de Angela Zoé, emocionou a sessão ao recontar a história de um dos maiores cartunistas brasileiros de todos os tempos, sua irreverência e sua luta, contra a ditadura e contra a hemofilia. Para finalizar, o goiano Robney Bruno Almeida trouxe a juventude perdida das cidades pequenas em “Dias vazios”.

Mas, apesar do desnível, foi no grupo dos curta-metragens que estavam os melhores filmes desses últimos cinco dias. Produções como “Plantae”, de Guilherme Gehr, “Insone”, de Breno Guerreiro e Débora Pinto, ‘Não fale com estranhos”, de Klaus Hastenreiter, “Seja feliz”, de Diogo Melo, “Sweet heart”, de Amina Jorge, “Abismo”, de Ivan de Angelis, e “Universo preto paralelo”, de Rubens Pássaro, saem do festival dividindo os holofotes com as melhores produções do evento. Isso também é um excelente termômetro para o público e a crítica perceberem como o nosso cinema está pulsante, não apenas em longas mas também em curtas, além de mostrar que todo tipo de cinema pode ser, sim, impressionante.

As homenagens a Cássia Kiss, Rodrigo Santoro e à diretora pernambucana Katia Mesel emocionaram o público e eles - os dois primeiros levaram muita gente as lágrimas. Nesse misto de dever cumprido, emoção e muito filme bom em cartaz, foi acima de tudo um alívio perceber que o Cine PE começa a retomar a sua credibilidade e relevância com essa programação acima da média.

* Membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro