A cena da fúria: festival internacional apresenta 11 atrações no CCBB

De hoje a 17 de junho, o festival de artes cênicas Cena Brasil Internacional leva espetáculos de teatro, dança, música e performances ao Centro Cultural Banco do Brasil. Em sua sétima edição, o evento traz 11 atrações de Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e França, com curadoria do produtor Sergio Saboya e do jornalista e dramaturgo Luiz Felipe Reis. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), exceto para a performance “El tiempo entre nosotros”, gratuita.

Segundo Saboya, o festival deste ano “não tem um mote ou um tema, como nunca teve”. A ideia, ele diz, é apresentar um panorama da produção nacional e internacional baseado na qualidade das obras. Apesar disso, ele observa que a curadoria acabou por ter muitos trabalhos sobre violência, sobretudo a de gênero.

Luiz Felipe Reis salienta que há também obras que abordam machismo, preconceito racial, escravidão e guerra civil, entre outros temas. Estes trabalhos, de acordo com o curador, aliam forma e conteúdo em oposição “ao conservadorismo, ao autoritarismo, a dogmas e restrições. Elas se apresentam como experiências cênicas antidogmáticas em forma e estrutura”.

Reis diz ainda que o Cena quer “radicalizar a premissa de que ousadia estética e capacidade poética são meios de projetar e de impulsionar transformações políticas, sociais e humanas. Busca obstinadamente aliar estética, poética e contundência política”.

A edição deste ano também leva adiante uma das propostas iniciais do festival: propiciar a troca entre artistas. Um dos exemplos é o fato dos espetáculos dos diretores Fernando Rubio, da Argentina, e Carolina Bianchi, de São Paulo, valerem-se em suas apresentações apenas de atores do Rio de Janeiro, preparados em oficinas especialmente para o festival. Entre os destaques, há duas intervenções inéditas de Rubio, dois espetáculos de dança criados pela coreógrafa, cantora e bailarina africana Dorothée Munyaneza, que nasceu em Ruanda e precisou fugir do país para fugir do genocídio em 1994, e um show da cantora Holland Andrews, que já foi comparada a Björk.

__________

‘TCHEKHOV É UM COGUMELO’

São três irmãs ou a mesma mulher em momentos distintos da vida?

Concebida por André Guerreiro Lopes, da companhia paulistana Estúdio Lusco-Fusco, a peça mistura ficção, neurociência e memória para retrabalhar “As três irmãs”, de Tchekhov. Em cena, Djin Sganzerla, sua mãe, Helena Ignez, e Michele Matalon, todas de gerações diferentes, criam um jogo cênico que embaralha o tempo: são três irmãs ou a mesma mulher em momentos distintos da vida? “A companhia tem um processo de criação único. Há quem diga que o teatro no Brasil é careta: quero ver o que responderiam diante dessa peça”, diz Sergio Saboya sobre a peça apresentada entre os dias 15 e 17.

__________

‘UNWANTED’

Sobre a vida das mulheres estupradas e que engravidaram durante o genocídio em Ruanda

Sobre a vida das mulheres estupradas e que engravidaram durante o genocídio em Ruanda, em 1994. Para criar a obra, Dorothée Munyaneza voltou ao país que deixou aos 12 anos para descobrir as histórias das mães sobreviventes. “É um trabalho muito físico, que também explora a voz. Ela é coreógrafa e usa dois pilões para estabelecer o ritmo da obra. Mistura dança, canto e lamento”, diz o curador Sergio Saboya sobre o espetáculo que estreou no Festival de Avignon e tem apresentações entre os dias 9 e 11. A artista é acompanhada pelo compositor Alain Mahé e por Holland Andrews.

__________

‘YO NO MUERO, YA NO MÁS’

Nos dias de apresentação, são encenadas cenas de maus-tratos domésticos contra a mulher

Instalação e intervenção do argentino Fernando Rubio sobre violência de gênero, com a participação do público. Durante o dia, as pessoas poderão conferir o trabalho, que consiste em uma grande caixa de vidro. Nos dias de apresentação (6, 9, 11, 13 e 14 e 16), são encenadas cenas de maus-tratos domésticos contra a mulher. A plateia tem a chance de deixar depoimentos anônimos sobre situações de violência de gênero, projetados na parede. “É sobretudo uma obra a respeito do que acontece nas casas”, diz o diretor.

__________

‘ARAME FARPADO’

Peça de Phellipe Azevedo marca a entrada de uma produção universitária no evento

Apresentada nos dois últimos dias do festival (16 e 17), a peça de Phellipe Azevedo marca a entrada de uma produção universitária no evento. A obra trata da experiência do diretor e mais quatro jovens da periferia na universidade, tendo sido produzida como trabalho de conclusão de curso na Unirio. A montagem aborda as dificuldades de permanecer naquele espaço e de como estabelecer um diálogo entre a cultura periférica e a academia.

__________

‘ESTADO VEGETAL’

Obra medita sobre conceitos que a artista define como a “inteligência vegetal”

A chilena Manuela Infante dirige este monólogo, que se autodefine como “uma obra vegetal”. Baseada no pensamento de filósofos que estudam plantas, como Michael Marder, a obra medita sobre conceitos que a artista define como a “inteligência vegetal”, a “alma vegetativa” e a “comunicação vegetal”. De acordo com ela, essas novas noções transformam as práticas criativas convencionais. Vem de boa temporada na Europa e será apresentada entre 8 e 10.

__________

‘MANSA’

Texto é construído de modo fragmentado, em vários momentos do tempo

Peça que estreia nacionalmente hoje (até dia 10), com dramaturgia de André Felipe e direção de Diego Liberano. Amanda Mirásci e Nina Frosi estão nos papéis de duas irmãs que matam o pai e enterram o corpo nos fundos da casa. O texto é construído de modo fragmentado, em vários momentos do tempo: a infância das meninas, a adolescência, o ato do crime e os momentos posteriores a ele, como julgamento e prisão.

__________

‘EL TIEMPO ENTRE NOSOTROS’

Rotunda do CCBB será tomada por uma casa de madeira, que servirá de lar ao ator Rodrigo Santos

A partir do dia 13 e até o dia 17, a rotunda do CCBB será tomada por uma casa de madeira, que servirá de lar ao ator Rodrigo Santos, na instalação e performance de Fernando Rubio. Habitando o espaço ininterruptamente, ele fala, escreve, assiste a um filme, come, passeia em volta da casa e recebe visitas. “É um trabalho com muitas camadas, que nos faz refletir sobre o nosso tempo, a memória e as decisões que tomamos”, diz Rubio.

__________

‘ENTRELINHAS’

Solo de Jaqueline Elesbão aborda questões religiosas de modo incisivo e polêmico

Solo de Jaqueline Elesbão, do coletivo baiano Ponto Art, aborda questões religiosas de modo incisivo e polêmico. A obra tematiza a violência psicológica, emocional e sexual contra a mulher. “Quando fechamos a curadoria, pensei que este ano não fizemos concessões. Os artistas querem falar sobre a intolerância e a violência. Esta obra exemplifica isso”, diz Sergio Saboya, sobre o espetáculo apresentado entre os dias 13 e 15.

__________

‘LIKE A VILLAIN’

Holland Andrews se inspira em musicais da Broadway, ópera e canto de vanguarda para explorar a voz

A cantora experimental, clarinetista e performer Holland Andrews se inspira em musicais da Broadway, ópera e canto de vanguarda para explorar a variedade e materialidade da voz. Cria assim uma música experimental que mescla jazz, ópera e técnicas de extensão vocal. Sua música já foi descrita como “dissonante e emocional” e como “bela e provocativa”. Apresenta-se também com Dorothée Munyaneza; solo, apenas nesta sexta.

__________

‘LOBO’

Obra aborda poeticamente o que resta da civilização diante da barbárie

Espetáculo da bailarina Carolina Bianchi, que está em cartaz em São Paulo e é inédito no Rio. A coreógrafa está trabalhando com um elenco de 15 atores cariocas exclusivamente para as apresentações nos dois últimos dias do festival. A obra aborda poeticamente o que resta da civilização diante da barbárie. Há uma reflexão sobre a transgressão dos papéis sexuais na sociedade e os efeitos nocivos dos tabus para a humanidade.

__________

‘SAMEDI DÉTENTE’

O outro espetáculo de Dorothée Munyaneza — “sábado de descanso”, em tradução livre — faz alusão a um programa de rádio popular de sua cidade natal, em Ruanda. A artista recorre ao canto e à dança para contar o êxodo, as longas marchas e o medo de uma das páginas mais sombrias da história. “Quando estou no palco, tento me lembrar da criança que eu era”, diz sobre a obra apresentada nos três primeiros dias do festival.