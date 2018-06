Father John Misty estreia no Brasil comapresentações no Rio e em São Paulo

O cantor, compositor, guitarrista e baterista norte-americano Josh Tillman, mais conhecido como Father John Misty, terá sua estreia em palco brasileiro no Festival Queremos! no Rio, em 25 de agosto, como já anunciado, e também em São Paulo, no no Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, no dia seguinte.

As duas apresentações são uma parceria entre Queremos! e Heineken e os ingressos estão à venda no site do Queremos!.

Para a primeira vinda do músico ao país, o público pode esperar por algumas das faixas de seu novo disco, “God’s favorite costumer”, que foi lançado esta semana. As primeiras canções divulgadas foram “Just dumb enough to try”, “Disappointing diamonds are the rarest of them all” e “Mr. Tillman”. A última foi apresentada recentemente no Tonight Show, programa da rede NBC do apresentador Jimmy Fallon.

O álbum antecessor, “Pure comedy”, ganhou o Grammy Awards na categoria “Best recording package” (melhor embalagem) – o episódio rendeu um discurso sarcástico do cantor durante um show em Sidney, na Austrália, no qual criticou o governo e ironizou a premiação. As 13 faixas do disco ressaltam a ironia fina de Father John Misty sobre “o grotesco de nossa época” (segundo crítica do site El País). Os singles “Pure comedy” e “Total entertainment forever” evidenciam a confluência de gêneros musicais e ganharam videoclipes.

Tillman deu início à carreira solo em 2004 – antes tinha sido baterista da banda Fleet Foxes, e chegou a tocar em vários outros grupos. Ele faz parte da leva de indie folk do início dos anos 2000, de artistas fortemente inspirados em Bob Dylan e Radiohead. Só em 2012 batizou-se Father John Misty, no momento em que começou a acrescentar influências de soul e de rock psicodélico ao seu trabalho.

__________

Serviço:

QUEREMOS! FATHER JOHN MISTY:

25/08/2018 – Queremos! Festival – Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Ingressos a partir de R$ 160 (segundo lote)

26/08/2018 – Auditório Simón Bolívar – Memorial da América Latina (São Paulo)

Ingressos a partir de R$ 100