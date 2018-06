Facebook apresenta nova opção para cantar em play-back

Os usuários do Facebook agora poderão compartilhar vídeos cantando sua canção favorita em play-back, ou dançando-a, informou a rede social nesta terça-feira (5) ao revelar várias opções para trocar preferências musicais.

A nova ferramenta, chamada "Lip Sync Live", permite escolher uma canção e postar um vídeo ao vivo. Os "amigos" do usuário poderão vê-lo cantar e dançar enquanto a canção é reproduzida.

Com o "Lip Sync Live", que chega para competir com a rede social chinesa Musical.ly, o nome do artista e da canção aparecerão claramente, assim como um link para a página do Facebook do artista.

Outra opção apresentada nesta terça dá a possibilidade de associar uma canção a um vídeo ou foto publicado no Facebook, o que está disponível primeiramente apenas em certas zonas geográficas e depois no mundo inteiro.

Tratam-se das primeiras propostas desde os acordos feitos há alguns meses entre o Facebook e três grandes gravadoras.

"Esperamos continuar trabalhando com a indústria musical para criar novos meios para que as pessoas interajam e se expressem por meio da música em nossos diferentes aplicativos", escreveu o Facebook em seu blog, prometendo outras opções musicais no futuro.

Até agora, o Facebook muitas vezes se viu obrigado a apagar vídeos musicais por questões de direitos. Esses acordos com as gravadoras devem facilitar a troca de conteúdos musicais na plataforma.