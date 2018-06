'Estou pelada na maior parte do tempo', ironiza Kim Kardashian ao ganhar prêmio

Usando um conjunto de top cropped e saia branca, criado pelo estilista Rick Owens, Kim Kardashian subiu ao palco do CFDA Fashion Awards na segunda, 4, para receber o primeiro prêmio de influenciador do ano. O evento é organizado pelo conselho de designers dos Estados Unidos e pode ser considerado o Oscar do mundo da moda.

Para agradecer a homenagem, ela fez um discurso um tanto provocativo. "Estou chocada de receber um prêmio de moda já que estou pelada na maior parte do tempo", começou ela, lembrando das críticas que recebe por postar fotos nua e usar roupas transparentes e reveladoras. "Mas, sério, é uma honra muito grande, então obrigada CFDA por este título."

Kim também lembrou do começo de carreira, quando ela não era considerada uma pessoa chique o bastante para o mundo da moda - tanto que, antes dela começar a namorar com Kanye West, diversos estilistas se recusaram a vestí-la. "Há sete anos, minha agente me perguntou quais eram minhas metas e sonhos e eu falei que era estampar a capa de uma revista de moda. Ela me disse 'vamos traçar planos mais realistas, porque isso nunca vai acontecer.' Claro que eu mandei pra ela uma cópia autografada da minha capa da Vogue America, mas foi uma jornada muito grande para mim e agora estou aqui, recebendo um prêmio de moda, que é algo que eu sempre amei, muito obrigada por isso. Significa muito."

A ideia de premiar alguém por sua influência veio do designer Tommy Hilfiger, membro do CFDA, em uma reunião da diretoria da instituição. "Se você pensa nos influenciadores e em como elas mudaram a indústria, acho que tínhamos que reconhecer isso", teria dito. Os demais integrantes do conselho rapidamente acataram a ideia concordando que Kim impactou brutalmente seus negócios.