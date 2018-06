Estado de Washington processa Facebook e Google por propaganda política

O estado de Washington anunciou nesta segunda-feira que iniciou ações judiciais contra Google e Facebook por violarem uma lei estadual sobre propaganda política.

A lei em questão determina que entidades que vendem espaços publicitários para mensagens políticas, como os dois gigantes tecnológicos, devem "manter a informação sobre quem compra" tais anúncios e colocar estes dados à disposição do público, destaca um comunicado do procurador-geral do Estado, Bob Ferguson.

Segundo a justiça estadual, Google e Facebook têm violado esta determinação há alguns anos.

Candidatos e grupos políticos pagaram aproximadamente 3,4 milhões de dólares em publicidade ao Facebook e, 1,5 milhão ao Google na última década, segundo Ferguson.

A lei "se aplica a todos, seja ao jornal de uma pequena cidade ou a uma grande empresa", disse Ferguson. As pessoas "têm o direito de saber quem paga a propaganda política".

A propaganda política se tornou um tema sensível nos Estados Unidos após as acusações de interferência russa - por meio das redes sociais - nas eleições presidenciais de 2016.

Facebook e Google já prometeram mais transparência sobre que financia estas mensagens.

jc/juf/lr