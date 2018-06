Encontradas novas estruturas em importante parque arqueológico salvadorenho

As autoridades de Cultura de El Salvador apresentaram nesta terça-feira (5) novas estruturas e peças descobertas no complexo arqueológico San Andrés, que foi habitado pelos maias no oeste do país.

"Foram descobertos 14 degraus de uma escada de aproximadamente 1,5 metro de largura e 6 metros de altura" em uma estrutura piramidal denominada La Campana, em San Andrés, 32 km a oeste de San Salvador, indicou o Ministério da Cultura em um comunicado.

Além da escada, aos pés de La Campana foram desenterrados um vaso e uma tigela decorada com desenhos de animais, que se encontravam em meio a sete peças de laje ou pedras lisas postas na vertical e que formavam um círculo, em uma espécie de altar de oferendas.

Dentro do vaso foram encontradas duas peças de jade muito polidas, e uma delas estava decorada "com duas cabeças de serpente em sentido oposto, com suas fauces abertas e a língua bifurcada", explicou o ministério.

As escavações que permitiram a descoberta da escada e do lugar de oferendas foram dirigidas pelo arqueólogo japonês Akira Ichikawa, professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Nagoya, em coordenação com arqueólogos salvadorenhos.

O complexo San Andrés, um dos principais sítios arqueológicos de El Salvador, cobre uma extensão de 38 hectares, onde se situa uma zona monumental de um centro maia que data do final do período Clássico (600-900 d.C.), onde se encontra uma acrópole, várias pirâmides e outras estruturas.

