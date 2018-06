Cinema russo: ‘Dovlatov’ recria crises morais da URSS no fim dos anos 1970

Em alta na preferência dos turistas em função da Copa do Mundo, a Rússia também anda mobilizando atenções no cinema. Indicado ao Oscar em março com “Sem amor”, filme onde a falta de afeto serve de metáfora para as crises políticas em seu território, o cinema russo passa por um momento luminoso aos olhos dos grandes festivais internacionais, como Cannes, onde arrebatou elogios com o musical “Leto” e o drama “Ayka”, que rendeu a Samal Yeslyamova o prêmio de melhor atriz.

Mas há um longa-metragem, egresso do Festival de Berlim, que tomou a dianteira na corrida de seus conterrâneos de Moscou (e arredores) para a consagração em solo internacional: “Dovlatov”. Um dos filmes mais elogiados da Berlinale 2018, de onde saiu, em fevereiro, com o Urso de Prata de Melhor Contribuição Artística, esta comédia dramática sobre um escritor em luta pela sobrevivência ganhou os holofotes do circuito europeu, onde vem sendo encarado como um potencial campeão de bilheteria, por ter se tornado uma peça de propaganda contra o governo de Vladimir Putin.

Milan Maric interpreta o personagem central

“Vivemos décadas unidos por um sonho de sociedade ideal e só sobrou a ressaca da falência utópica do projeto soviético. Idealizei ‘Dovlatov’ como um retrato do período onde o porre ideológico acabou e a realidade caiu em nosso colo. Mas o que a Rússia viveu nos anos 1970 tem ecos do que vivemos hoje em relação aos conflitos de nosso país”, diz Alexey German Jr., o realizador do longa, sem entrar em detalhes diretos sobre Putin.

O estadista eslavo é uma figura controversa no cenário político da Europa por apoiar a censura a antipatizantes de seu governo. Embora seja ambientado na extinta União Soviética dos anos 1970, o longa de German Jr., baseado em fatos reais, sobre a vida e a obra do escritor Sergei Dovlatov (1941-1990), serve como um signo para os confrontos da Rússia de hoje com seu governante. Essa analogia de oposição a Putin aumentou o interesse dos distribuidores.

Cena do longa de Alexey German Jr., um dos mais elogiados na recente edição do Festival de Berlim

Em Cannes, canais de TV e donos de distribuidoras da Ásia e da América Hispânica se estapeavam pelo direito de lançar a produção comercialmente. No Brasil, ele estreia até julho. “Numa terra de Dostoiévski, lutar contra as adversidades para querer se firmar como um escritor é um sintoma de heroísmo”, diz German Jr.

Premiado na Berlinale por sua direção de arte e seu figurino, na reconstituição da década de 1970, “Dovlatov” revive as origens do autor de livros como “Parque cultural” (1983) e “A mala” (1986). O foco do longa são os contratempos encarados por Sergei (vivido por Milan Maric) em seus esforços para se firmar na Literatura. Ele peleja para educar uma filha pequena lidando com as demandas de sua ex-mulher enquanto tenta publicar seus textos e escrever um romance definitivo, que o estabeleça entre os grandes nomes da prosa de sua nação.

“Filmamos com recursos financeiros limitados, diante da exigência material para se fazer um filme de época. A ideia era reconstruir o histórico de uma nação cuja realidade cultural se conhece pouco mesmo dentro do Estado russo: vivemos com lendas, com mitos do que foi o império soviético”, disse German Jr. “A URSS é um mistério mesmo para nós, russos. Virou folclore por seu investimento no socialismo”.

*Roteirista e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro