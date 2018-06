Tintas de Gauguin, cores de Cassel: galã francês interpreta o pintor em sua jornada pelo Taiti

Telas como “De onde viemos? O que somos? Para onde vamos?”, o busto “Tête tahitienne” e a escultura em madeira “La maison de Jouir” são parte do tesouro que o pintor Paul Gauguin (1848-1903) legou às artes plásticas em sua incursão pela Oceania, no terço final de sua vida (a partir de 1895), em busca de uma ajuda da Natureza para amplificar sua transcendência.

Seu périplo pela Polinésia poderá ser conferido em telas que não das Belas Artes, mas do cinema, a partir desta quinta-feira, quando “Gauguin – Viagem ao Taiti” passa a integrar a programação do Varilux 2018 (7 a 20 de junho), um festival com o que há de inédito – e de melhor – no circuito da França. Coube a Vincent Cassel (astro de cults franceses como “O ódio” e do drama brasileiro “À deriva”) encarnar uma das fases mais combativas do artista em sua batalha contra a acomodação moral da burguesia. A direção é de Edouard Deluc.

O ator Vincent Cassel perdeu peso para interpretar a fase final da vida de Gauguin: “Gosto de mudar fisicamente, para dar à câmera aquilo que ela precisa”, declarou

“Gosto de encarnar figuras que chegam perto do patético em sua forma de lidar com as adversidades da vida”, disse Cassel ao JORNAL DO BRASIL no último Festival de Cannes, em maio.

Há, na maneira como ele encarna Gauguin, uma degradação física nítida. Entediado com o impressionismo europeu, o pintor desencadeia um estilo figurativo, marcado por telas carregadas de simbolismo, com traços que, em vez de descrever, apenas sugerem. As viagens ao Taiti e a mudança para as Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa, marcam sua carreira não apenas pela imersão no colorido das matas e do artesanato dos povos locais, mas pela liberdade. É um momento de saúde frágil, regado pela morfina e pela falência do amor por uma jovem taitiana.

“Estamos diante de um homem numa idade em que os problemas mais cotidianos se tornam o centro das atenções”, disse Cassel, orgulhoso de saber que, em 2016, um de seus filmes, “Meu rei”, virou um fenômeno no Varilux, que, no Rio, vai mobilizar salas como o Odeon, Cine Santa, Espaço Itaú, Cinépolis Lagoon, Barra Point, Cinemark Downton, Instituto Moreira Salles, Kinoplex Fashion Mall, Cinesystem Américas, Cinemaison, Roxy, Estação Net Gávea, Estação Ipanema e Museu da República.

Cada vez mais lotado, a cada ano, pela diversidade (e pela qualidade) de sua programação, o Varilux bate à nossa porta nesta quinta-feira. Nossa maratona anual de longas franceses este ano ocorre simultaneamente em 63 cidades brasileiras. Há 20 atrações novinhas em folha e um clássico de 1969 (“Z”, de Costa-Gavras, que faz 50 anos em 2019, será revisitado em uma cópia nova) no pacote do evento, que tem em “Gaugin – Viagem ao Taiti” um de seus títulos de maior prestígio entre a crítica europeia.

“Uma das características que mais me dão orgulho no cinema francês é ver que a gente faz uns 200 filmes por ano nas mais variadas trilhas, nos mais distintos gêneros, preservando mestres da direção e revelando novos cineastas”, diz Cassel, que desde o início dos anos 2000, quando “Irreversível” bombou no circuito nacional de arte, vive com um pé na Europa, outro no Rio, indo da Gávea ao Beco do Rato, na Lapa. “As pessoas têm a impressão, no exterior, de que a afetuosidade brasileira dá ao Rio um clima de segurança, mas vocês e eu sabemos que não é bem assim. Mas eu gosto demais do Brasil”.

Em Cannes, ele representava o cinema nacional ao lado de Cacá Diegues e seu “Grande Circo Místico”, exibido fora de competição, e muito elogiado. “Cacá me deu a chance de ser um gringo em meio a uma trupe incrível de atores brasileiros. Foi uma experiência rica em meio à leva de filmes que fiz no Brasil”, disse Cassel, que perdeu peso para viver Gauguin. “Gosto de mudar fisicamente, para dar à câmera aquilo que ela precisa. Porém, as transformações que mais contam na tela são aquelas em que você pode preservar suas singularidades”.

Como Cassel já é de casa, é possível que ele apareça pelo Rio em meio ao Varilux. Mas há uma esquadra de atores e diretores cuja vinda ao país já está fechada, chegando amanhã. A lista de convidados inclui o astro belga Jérémie Renier (para divulgar “O amante duplo”), os diretores Yannick Renier e a atriz Zita Hanrot (na mostra com “Carnívoras”); o diretor Fabien Gorgeart e a atriz Clotilde Hesme (que lançam no evento “O poder de Diane”); diretor Nabil Ayouch e a atriz e roteirista Maryam Touzani (que trazem “Primavera em Casablanca”) e o ator Finnegan Oldfield (que vem exibir “Marvin”).

* Rodrigo Fonseca é roteirista e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)

Provações de Deus

“De onde viemos? O que somos? Para onde vamos?” (1897), obra de Gauguin

Todo ano, o Varilux aposta num filme polêmico, que chega da França apoiado na publicidade da controvérsia como é o caso de “A aparição”, thriller teológico do diretor Xavier Giannoli, que foi matriz de calorosos debates em sua passagem pelo Festival de Moscou, em abril. Apoiado no carisma de Vincent Lindon, o Antonio Fagundes francês, conhecido aqui por cults como “Bastardos” (2012) e “O valor de um homem” (2015), a produção de € 5 milhões narra os esforços de um renomado jornalista para quebrar um galho (pra lá de espinhoso) do Vaticano: checar se é verdade a história de uma jovem que acredita ter visto a Virgem Maria.

Estruturado pelo diretor de “Quando estou amando” (2006) como sendo uma narrativa detetivesca, de investigação, este longa-metragem se transforma em um balanço sobre o poder de entorpecimento da religião em zonas de pobreza e de pouco acesso à cultura.

Acusado de questionar o papel social da religião, o filme de Giannoli ainda põe em xeque a prática do jornalismo nos dias de hoje. Deus nunca é questionado. Mas se questiona a comoção pública do milagre ou da vidência, explorados como sensacionalismo pela mídia.

“A função da arte é fazer do incômodo um modo de iluminação”, disse Lindon em Cannes, onde concorreu este ano com o aclamado “En guerre”, tendo chance de falar sobre seus demais trabalhos. “Existe uma relação entre a estética e a fé na forma ritualizada como cada uma busca a transcendência, a verdade”.