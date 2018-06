Livro-CD conta história de Chiquinho do Acordeom e suas parcerias com Radamés Gnattali

O Quinteto Persch e Arthur de Faria fazem hoje apresentação única e gratuita do concerto “Chiquinho & Radamés”, às 19h, no Solar de Botafogo. Nesta homenagem a Chiquinho do Acordeon e Radamés Gnattali, o repertório é baseado no delicado livro-CD de mesmo nome que reúne, em texto do jornalista e compositor Arthur de Faria, a trajetória de Chiquinho e, em som, composições de Radamés e também parcerias dos dois, como “Acalanto para Juliana”, “Um baile em Santa Cruz” e “Polquinha gaúcha”. “Quisemos mostrar a importância de Chiquinho como músico e de que maneira aconteceu a parceria dele com Radamés, dois gaúchos que só se conheceram no Rio”, diz Adriano Persch, diretor musical do projeto e um dos integrantes do quinteto formado apenas por acordeões.

Quinteto Persh é formado pelos instrumentistas Daniel Castilhos, Ezequiel de Toni, Luciano Rhoden (de pé), Adriano Persch e André Machado (sentados)

Adriano explica que, embora a importância do compositor, maestro e arranjador seja notória, o livro-CD privilegia a vida e obra de Chiquinho. “Ele é uma figura pouco lembrada, apesar de ser um músico que continua influenciando todos. Quando surgiu a ideia, começamos a pesquisar e vimos que não havia muito material sobre ele, apenas referências soltas na internet”, conta, destacando a importância do trabalho para fomentar pesquisas e fazer com que novas gerações descubram o trabalho do instrumentista.

A breve biografia de Chiquinho fala de seus primeiros passos na música quando, aos 21 anos, acompanhou a cantora mexicana Ana Luisa Peluff o em turnê pelo Sul do país. Destaca seu encontro com o já consagrado Radamés Gnattali e conta como ele alçou o acordeom para além da esfera regionalista.

O texto é entremeado por notinhas curiosas, como a de que Ana Luisa chocou o Brasil ao protagonizar o primeiro nu do cinema mexicano, em 1955. E também por depoimentos, como os de Henrique Cazes e Dominguinhos. As páginas trazem ainda imagens de arquivo, capas de discos, fotos de bastidores e outras ilustrações.

O livro dá sugestões de uma ordem alternativa para ouvir o CD, que funciona como trilha sonora da história de Chiquinho - começa pela última, o medley “Entre polcas e valsas”, e fecha com a oitava “Baião”, parte da “Sonatina coreográfica”: “As três primeiras faixas compõem o ‘Concerto para acordeom’ o primeiro escrito para o instrumento no país e que carrega uma grande dificuldade técnica”, destaca Adriano. O episódio é contado de forma leve e engraçada: “... quando Chiquinho se separou e entristece-se profundamente, quem o salvou foi o amigo mais velho, e de um jeito muito Radamés: em vez de ficar lhe consolando a tristeza, escreveu o complicadíssimo concerto para acordeom. Assim ele ocupava a cabeça e não tinha tempo de se deprimir”.

É praticamente a primeira vez que o Quinteto Persch incorpora outros instrumentos, a não ser seus acordeons, em um disco. “A ‘Sonatina’, formada por marcha, samba-canção, valsa e baião, tinha originalmente a parte de percussão e bateria, então, as adicionamos na gravação, é claro. Já fizemos até algumas experiências com violão e piano, mas é algo incomum em nossa formação”, explica. Criado há 20 anos, o grupo formado por Adriano, Ezequiel de Toni, Luciano Rhoden, André Machado e Daniel Castilhos até pode não ser mais o único exclusivamente de acordes, mas ainda ocupa com exclusividade o posto de quinteto que os utiliza na música de câmara e com repertório erudito. Uma das particularidades de sua formação é a presença do acordeom-baixo, tocado por Ezequiel. “No formato, ele é igual aos outros, mas tem uma sonoridade grave, que funciona como se fosse um contrabaixo. Ele não é um instrumento solo e sim para ser tocado apenas em grupo”, esclarece.

O livro-CD, que será vendido hoje na apresentação de Botafogo, pode ser encomendado pelo site do quinteto (www.quintetopersch.com).

Serviço

Quinteto Persch e Arthur de Faria - Concerto de lançamento do livro-CD “Chiquinho & Radamés”. Solar de Botafogo (R.Gal. Polidoro, 180 - Botafogo; Tel.: 25435411). Hoje, às 19h (distribuição de senhas a partir das 16h). Entrada franca. Livro-CD: R$ 40.