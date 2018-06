Laura Prepon se casa com Ben Foster

Os atores Laura Prepon e Ben Foster estão casados. A atriz de Orange Is the New Black postou uma foto sua com o marido em seu Instagram nesse domingo, 3, para anunciar a união aos fãs.

"Recém-casados! Obrigado a todos pelo amor, apoio e por nos desejarem coisas boas!", escreveu Laura na foto em que os dois aparecem abraçados e sorridentes, ela com um buquê nas mãos.

Ela já tinha falado ao E! News, em janeiro, sobre a expectativa para o casamento: "Queremos uma cerimônia pequena, mas temos muitas pessoas que amamos. É estranho, mas parece que fazer a lista para o seu casamento é algo que pode causar muitos desentendimentos".

Os dois artistas têm uma filha, Ella, que nasceu em agosto de 2017.