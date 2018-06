Carrara, na Itália, inaugura museu dedicado a Michelangelo

A cidade de Carrara, na Itália, inaugurou no último sábado (2) o museu "CarMi", que homenageia o pintor Michelangelo Buonarroti (1475-1564) e retrata sua relação com os mármores da região.

O espaço fica na "Villa Fabricotti", um antigo edifício que foi reformado recentemente por iniciativa da Prefeitura de Carrara.

O projeto celebra a ligação entre o grande artista italiano e a cidade toscana, que começou através da primeira viagem de Michelangelo, em 1497, quando o pintor tinha apenas 22 anos, e foi interrompida repentinamente em 1518, com sua transferência forçada para Seravezza, por imposição do papa Leão X, para dar início à exploração das novas pedreiras de Opera di Santa Maria del Fiore.

Curiosidades da exposição

O complexo está dividido em três andares, sendo o "Andar Nobre", por exemplo, focado na figura do pintor. Durante o percurso da exposição, o visitante poderá ver uma reprodução de Moisés na entrada e hologramas de David e da Pietà, além de fotos, vídeos, gravuras e documentos históricos.

"O objetivo do CarMi é ajudar os cidadãos e turistas a descobrirem e aprofundarem as relações entre Michelangelo e Carrara, com o material a partir do qual o artista foi capaz de criar obras como David, Moisés e Pietà", disse o prefeito de Carrara, Francesco De Pasquale.

A exposição, além de ajudar na restauração da "Villa Fabricotti", auxiliará também na revitalização do parque Padula.