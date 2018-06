Ator de Sherlock Holmes evita assalto perto da Baker Street

O ator britânico Benedict Cumberbatch, que interpreta "Sherlock Holmes" em uma série televisiva, evitou um roubou no centro de Londres, próximo à famosa Baker Street, endereço do lendário personagem de Arthur Conan Doyle.

De acordo com a imprensa local, o ator de 41 anos estava dentro de um carro do serviço "Uber" com sua mulher, Sophie Hunter, quando viu um assalto e desceu do veículo para ajudar a vítima, um ciclista funcionário da empresa Deliveroo.

Quatro assaltantes abordaram o entregador de comida para roubar sua bicicleta, mas o ator saiu do carro gritando e afastando os criminosos, que fugiram. Ninguém ficou ferido.

"As coisas ficaram meio surreais. Ali estava 'Sherlock Holmes' lutando contra quatro assaltantes, bem do lado da Baker Street", disse o motorista do Uber, Manuel Dias, que presenciou a cena na Marylebone High Street.