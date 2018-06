Dois desenhos de Tintin são vendidos por US$ 422 mil

HAIA (HOLANDA) - Dois desenhos de Tintin pertencentes ao álbum “The Red sea sharks” (“Perdidos no mar”, na versão português) foram vendidos por US$ 422 mil ontem, em Dallas, no Texas. Um desenho em lápis sobre papel de 35,2 x 50 cm e uma cópia de 30,7 x 47,7 cm em tinta chinesa, feitos pelo belga Hergé em 1957, não alcançaram, contudo, o preço previsto, calculado entre 720 mil e 960 mil dólares.

Eric Bradley, o porta-voz da casa de leilões Heritage Auctions, disse que os desenhos foram comprados por um colecionador residente em Bruxelas, que “deseja não ser identificado por enquanto”.

Hergé, cujo verdadeiro nome é Georges Remi, era de Bruxelas, a cidade de Tintin e que com frequência aparece em suas aventuras. Os dois desenhos são da página 58 das aventuras do jovem repórter e pertencem ao álbum 19 de Hergé, publicado em 1958.

Eles são compostos por 12 imagens onde aparecem Tintin, seu amigo o capitão Haddock, seu fiel cachorro Milu e o piloto Piotr Skut. Os desenhos originais de Hergé aparecem com pouca frequência no mercado, pois o artista não vendeu seus desenhos originais, mas ocasionalmente presenteou amigos próximos, indicou Heritage Auctions.

Hergé presenteou nos anos 1970 as peças leiloadas ontem a um “amigo escandinavo” que depois os vendeu a comprador “de um país de língua alemã na Europa”, informou o especialista Eric Verhoest, residente em Bruxelas.