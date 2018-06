Anima Mundi: repressão, moral, ideológica ou política, dá o tom do evento

Ter uma cabeça de pássaro em meio a um mundo cheio de humanos que acreditam ser bem semelhantes a Deus dá muita dor de cabeça ao personagem principal de “(Fulltime) job”, um dos 405 filmes, de 40 países, selecionados para o Anima Mundi 2018, vindo da França. A violência que o protagonista desta produção francesa sofre, apenas por ter um bico de tucano no rosto, dá a tônica que marca a seleção da maratona de animação da América Latina: o tema da vez é a repressão. Há repressões ideológicas, morais, políticas e até sexuais, como se vê no hilário (mas tenso) filme canadense “Animal behavior”, de Alison Snowden e David Fine.

“Take rabbit”

Para conferir como estas produções falam sobre formas de se conjugar o verbo “reprimir”, basta ficar atento à programação do festival, que, este ano, acontecerá em julho no Rio (de 24 a 29, no CCBB, na Casa França-Brasil, no Odeon, no Centro Cultural Correio e no Centro Cultural Justiça Federal) e em agosto em São Paulo (de 1 a 5 de agosto, no Memorial da Amé- rica Latina, no CCBB-SP, no Cine Belas Artes e no CCSP).

“Estamos vivendo um momento de polarização ideológica em decorrência da globalização, e esta tensão gera repressões das mais variadas”, diz Aída Queiroz, uma das criadoras e diretoras do Anima Mundi, ao lado de Lea Zaguri, César Coelho e Marcos Magalhães.

“O violeiro fantasma”

Atento a traumas dessa realidade reprimida flagrada em vários filmes, o festival apostou numa mostra só de documentários animados, chamada de Panorama Doc, que buscou títulos de vários pontos da Terra. Da Coreia do Sul veio “For her”, que documenta o tráfico de mulheres no mercado da escravidão sexual. Da Polônia, os curadores trouxeram “Moczarski’s case”, no qual somos apresentados à história de um escritor acusado de ser um simpatizante da causa nazista.

Da Argentina, o destaque de não ficção é “Un oscuro día de injusticia”, da dupla Julio Azamor e Daniela Fiore, sobre artistas sequestrados em meio às ditaduras latinas. “A ideia desta seção é mostrar formas mais experimentais de se abordar assuntos reais que, filmados em live action, resultariam em muito blábláblá”, diz a diretora Aída Queiroz, que flerta com uma das maiores estrelas do cinema independente dos EUA, Wes Anderson, ao trazer para o Rio integrantes da equipe de animação de “Ilha de Cachorros”.

“Animal behavior”

Previsto para estrear no Brasil no dia 19 de julho, “Isle of Dogs” (título original) abriu o Festival de Berlim, em fevereiro, e saiu de lá com o Urso de Prata de melhor direção. Esta aventura animada em stop motion (técnica na qual objetos são filmados quadro a quadro, simulando movimento) sobre um garotinho que viaja até um lixão para resgatar seu cão de estimação já arrecadou US$ 57 milhões mundo afora.

Para falar sobre a concepção plástica do filme, Wes (aclamado por “Os excêntricos Tenenbaums”) enviará ao Brasil um dos talentos de seu time de animadores, Matias Liebrecht. “A ideia deste filme era misturar o clima dos filmes de samurai de Akira Kurosawa com os animês como ‘Viagem de Chihiro’, mágicos e autorais”, contou Wes ao JB , na Berlinale.

“Cavalls morts”

Outro selo de prestígio no uso do stop motion, o Aardman Studios, do Reino Unido, será representado por um de seus mais anárquicos realizadores, Peter Peake, ao Anima Mundi, para exibir e comentar cults como “Pib and Pog” (1995). Um dos animadores da franquia “Wallace & Gromit”, ele vai esmiuçar suas escolhas estéticas num debate sobre como é trabalhar com massinha de modelar. Seu filme mais famoso é a comédia “Take rabbit”.

Todo ano, o Anima Mundi escolhe um país para homenagear: a Espanha é a bola da vez. O foco espanhol trará curtas como “Ryoko”, de Emilio e Jesus Gallego. “O investimento do governo espanhol na animação aumentou e isso se reflete no crescimento da produção de séries de animação entre eles. É importante conhecermos o que eles produzem”, explica Aída.

Iguarias brasileiras

Há 106 filmes brasileiros inéditos no Anima Mundi de 2018, que prestará homenagem a um jovem talento de Goiás: Wesley Rodrigues, diretor do cult “Faroeste: Um autêntico western”. Um dos principais realizadores da cena cinematográfica goiana a ter uma projeção nacional, Wesley é dono de uma obra influenciada pelo mestre japonês Hayao Miyazaki (de “Porco Rosso”), porém carregada de brasilidade em sua representação da realidade do país em tramas fantásticas.

O cineasta, que participa do festival à frente de um Papo Animado (nome dado às palestras em que animadores esmiúçam detalhes sobre sua forma de filmar), ganhou o troféu Kikito de melhor direção de arte em Gramado, em 2017, por “O violeiro fantasma”.

“Escolhemos homenagear Wesley não só pela qualidade de seus curtas, mas pelo fato de sua estética fazer uma ponte entre a animação e as artes gráficas, pelo histórico dele como ilustrador”, diz Aída.

No menu de iguarias do Brasil deste Anima Mundi destacam-se filmes como “Gravidade”, de Amir Admoni; “Twerking”, de Kawe Sá e Rafael Vallaperde, e “As aventuras de Fujiwara Manchester”, de Alê Camargo. Um dos curtas mais esperados tem CEP pernambucano: “Guaxuma”, de Nara Normande, uma narrativa construída com areia de praia que, antes, de 11 a 16 de junho, vai ter projeção no Festival de Annecy, na França - a Meca da animação.

Haverá ainda uma retrospectiva dos filmes de animação feitos pela Escola de Belas Artes da UFMG. “A diversidade de técnicas se impõe na produção nacional vinda de diferentes regiões do país, com um destaque: os roteiros estão mais sofisticados, com mais depuração”, explica Aída. “A turma mineira traz ainda um diálogo muito estreito com as artes plásticas”.

Em sua área voltada para debates, o Anima Mundi prepara ainda um debate em comemoração dos 80 anos da criação do Super-Homem, pela DC Comics. Nesta edição, o pôster do evento terá como base um desenho inédito do cineasta holandês Michael Dudok de Wit (de A Tartaruga Vermelha). A ilustração dele vai ser apresentado ainda em forma de vinheta, animada pelo paulistano Céu D’Ellia. Novas atrações do festival serão anunciadas nas próximas semanas.

*Rodrigo Fonseca é roteirista e presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)