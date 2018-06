Vida em baixo contraste: confira crítica do Caderno B para a peça 'Dançando no escuro'

O cineasta Lars von Trier trabalha com dramas inimagináveis, fatos que não vemos no cotidiano, que são metáforas bem acabadas daquilo que nos move em nosso dia a dia. Em “Dançando no escuro”, a opção foi o amor materno sem limites e sem fronteiras. Sem fronteiras literalmente, pois Selma, a protagonista, é imigrante tcheca nos Estados Unidos. Sem limites, porque ela chega à doação extrema para que o filho tenha uma vida digna. Para dar contraste a tantos horrores que compõem a trama, Lars Von Trier transforma-a em um musical clássico da MGM. Com números musicais e de dança nos momentos mais improváveis com todo aquele clima de inverossimilhança.

Juliane Bodini e Luis Antônio Fortes, idealizadores do projeto, realizam a única adaptação teatral de “Dançando no escuro”, trazendo para o limite do enquadramento do palco a grandiosidade que o diretor explorou na tela. Esse caminho também é um contraste, pois em “DogVille”, Lars von Trier, em preto e branco, faz um filme sem locações, sem cenários, como uma peça.

Juliane Bodini (C) tem atuação comovente como a operária Selma no espetáculo dirigido por Dani Barros

A adaptação de Patrick Ellsworth e a tradução de Elidia Novaes apontam, ainda que difícil, para uma excelente transcrição do original, com a permanência do ritmo, os diálogos e conservam o vocabulário direto, a construção frasal simples, assim como o tempo das cenas e as mudanças de ambiente. Enfatiza-se aquilo que é a essência do teatro: o movimento e o encontro e desencontros entre os atores, pois não há planos maiores de localização.

A historia de Selma, a operária/imigrante/pobre/desvalida/mãessolteira/praticamentecega, que vive para juntar os tostões que possibilitarão operar seu filho portador da mesma deficiência é o primeiro plano de “Dançando no escuro”. Mas, em segundo plano, correm os ensaios de “A noviça rebelde”, encenação amadora, da qual Selma será Maria e com isso realizar o sonho de sua vida.

Juliane Bodini tem uma atuação comovente nos dois planos, apoiada por um elenco que se divide nos vários papéis com muita eficiência. É a operária atrapalhada, pois não consegue ver o que faz e todas as suas ações possuem um movimento confuso: o pretenso namorado, o relacionamento com o locador É a Maria que abre com emoção a sua vida. Juliane Boldini acerta na dose das mudanças de voz e corpo, ora sutis, ora contrastantes.

O eixo da cegueira, da falta de contraste da visão, é o que se explora em todas as dimensões da encenação. Figurinos e cenários cinzas apontam para o meio entre a luz e o escuro, entre a cor e o negro, entre o ver e o borrão. Esse usar do cinza, do contraste são o caminho da diretora Dani Barros que não permite qualquer pieguice e consegue unir em um musical grande, nove atores, criança no elenco, músicos, muitos técnicos, de forma a esclarecer para a plateia todas as dualidades :drama/musical, homem/mulher, riqueza/pobreza, descompromisso/compromisso. Há que elogiar a inclusão de sessões de acessibilidade com libras e/ou audiodescrição.

Mas falamos de um musical em que tudo gira em torno da ação, do talento, dos embates e dos desejos da protagonista – o titulo original “Dancer in the dark” evidencia isso – e que segue a forma clássica: a heroína, apoiada pelo seu duplo, sua melhor amiga, consegue o que quer. Não importa o preço que se pague. Selma, ainda que enxergue o mundo físico em baixo contraste, é capaz de encontrar a maior redenção. Como acontece em todos os grandes musicais.

*Professora do Depto de Comunicação da PUC-Rio e doutora em Letras

