Ted Dabney, cofundador da Atari, morre aos 81 anos

O cofundador da Atari Samuel "Ted" Dabney, que ajudou a criar o famoso jogo "Pong", morreu aos 81 anos em sua casa na região norte da Califórnia.

O falecimento foi anunciado em uma mensagem publicada no sábado no Facebook por Leonard Herman.

"Descansa em paz querido amigo", escreveu Herman sobre Dabney.

"Seu legado viverá por muito tempo", completou.

O jornal New York Times citou a esposa de Dabney, que confirmou a morte do marido, vítima de câncer, no dia 26 de maio.

Engenheiro eletrônico, Dabney fundou em 1972 a empresa Atari com Nolan Bushnell e no fim do mesmo ano o jogo "Pong" começou a ser vendido.

"Pong" era um jogo digital de tênis de mesa. Os jogadores utilizavam alavancas para deslizar as raquetes na tela.

O jogo se tornou um fenômeno, com máquinas de moedas em bares e centros comerciais.

"Ted Dabney, que perdemos no sábado, projetou o incrível, verdadeiramente genial circuito por trás de 'Computer Space' e 'Pong,', que verdadeira e diretamente tem seus belos tentáculos em cada pixel que você verá", escreveu no Twitter o famoso designer Jonathan Seamus Blackley.

