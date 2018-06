Sound Bullet leva seu math rock nesta sexta-feira a Botafogo

O Sound Bullet poderia ser mais uma banda de pop rock nacional. Todavia, o quarteto da Zona Sul carioca tenta ir além. Longe de revolucionário, o primeiro álbum do grupo, “Terreno”, é corajoso. Promissor. Navega pela sonoridade dançante de Spoon e Arctic Monkeys, mas também se aventura pelas águas do math rock, seara cerebral do gênero. A crítica adorou. Competente também ao vivo, o quarteto venceu a terceira edição do EDP Live Bands. 1.500 bandas de todo o país disputaram o concurso. Como prêmio, os Bullets participarão do NOS Alive, festival português, que começa no dia 12 de julho. Antes, desfilam sua destreza no palco do Etnohaus (R. das Palmeiras, 26 - Botafogo), hoje, às 20h.

Farão parte do setlist canções do EP “Ninguém está sozinho”, de 2013, e do álbum de estreia, lançado no ano passado. O disco foi produzido por Patrick Laplan (ex-Los Hermanos). “Ia falar em perfeição, mas nada é perfeito. O álbum é exatamente o que queríamos, com suas qualidades e defeitos”, frisa o vocalista e guitarrista Guilherme Gonzalez. Nas 11 faixas, é notória a proposta da banda de querer evitar as armadilhas do pop.

O Sound Bullet leva seu math rock hoje a Botafogo

“Pode ser até meio perigoso fugir do pop, deixando a música mais difícil de ser assimilada. A gente tenta incorporar estruturas diferentes, porém se preocupa em manter as canções bem fluidas”, ressalta Gonzalez. O Sound Bullet forma, ao lado de Supercombo e Scalene, a trinca que pretende subverter o pop rock nacional, que vive “período moroso”: “Chegou o momento de as bandas perderem este medo, de ficarem limitadas ao quatro por quatro do rock”, explicita Gonzalez.

O Sound Bullet abusa do tapping, técnica de guitarra utilizada por bandas de math rock. Também usa métricas incomuns, que fazem parte das composições do subgênero. Adiciona elementos de jazz e do metal progressivo em suas músicas. Isso aconteceu após a entrada do guitarrista, tecladista e vocalista Henrique Wuensch. “Ele é muito fã do Dream Theater. Se dependesse do Henrique, todo nosso som teria essa pegada”, brinca.

O pop vibrante, aliado às métricas anômalas, conquistou jurados e audiência do EDP Live Bands, que recebe inscrições via web. “Foi a segunda vez que entramos no concurso. A experiência, de novo, foi muito louca. É um evento muito grande, com muitas bandas”, diz o vocalista do Sound Bullet. Com o triunfo, o quarteto carioca participará do NOS Alive. Em sua 11ª edição, o festival, sediado na cidade portuguesa de Oeiras, será encabeçado por Queens of the Stone Age, Yo La Tengo, MGMT, Pearl Jam, The National e Arctic Monkeys.

“Eu e o pessoal da banda estamos ansiosos pelo show do Arctic Monkeys. Se não fosse o Arctic, não existiria o Sound Bullet”, comenta, empolgado, Gonzalez. “Começamos com um som mais cru, como o deles, e fomos evoluindo. Foi uma das bandas que mais nos inspirou”, completa. O artista diz ainda que seria “muito bacana” cruzar com os integrantes do grupo britânico no hotel. O grupo acaba de lançar o sexto álbum, “Tranquility Base Hotel & Casino”, e já está disponível em todas as plataformas desde o dia 11. “Ainda não sei se gostei ou não desse disco. Eu, particularmente, prefiro o segundo álbum deles”, analisa o vocalista do Sound Bullet.

Além da vaga no NOS Alive, outro presente pela vitória no EDP Live Bands é um contrato para a gravação de um álbum com a Sony. O guitarrista não acredita, contudo, que um acordo com uma multinacional trará pressão adicional e, tampouco, na maldição do segundo disco. “Estamos ansiosos, claro, mas as conversas com a Sony ainda nem começaram. No entanto, desde que lançamos o ‘Terreno’ já começamos a compor coisas novas. Não acredito nessa coisa de segundo disco maldito, não. A galera tem é de trabalhar, ir além”, ressalta.