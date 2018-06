Celular de jornalista da GloboNews toca durante transmissão ao vivo

No Edição das 18h da GloboNews desta sexta-feira, 1º, a jornalista Leilane Neubarth falava sobre presos na Operação Lava Jato que foram presos quando seu celular começou a tocar. Ela imediatamente se desculpou.

O momento foi muito comentado no Twitter e, após o fim do programa, Leilane publicou na rede social um pedido de desculpas, mostrando que levou a situação com muito bom humor.

"Desculpa, gente. Não tenho a menor ideia do que aconteceu pro meu celular começar a tocar do nada no meio do estúdio. Mil perdões. E já estou esperando os memes", publicou ela.