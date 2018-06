Brasília e RJ recebem mostras de cinema italiano em junho

Brasília e Rio de Janeiro celebrarão, a partir da próxima segunda-feira (4), a "Semana do Cinema Italiano no Mundo".

A iniciativa, instituída pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, visa levar filmes clássicos e produções contemporâneas do país europeu para todo o planeta. Na capital brasileira, a Embaixada da Itália leva a mostra ao "Cine Brasília", entre os dias 4 e 9 de junho. Os longas serão exibidos com áudio original e legenda em português, todos os dias, às 20h30.

O filme "La kryptonite nella borsa", de Ivan Cotroneo, abrirá o festival. A trama gira em torno de Peppino, que vai morar com seus tios depois que sua mãe fica depressiva. Quando seu primo é morto por um ônibus, ele terá de lidar com a realidade de uma maneira diferente.

Na quarta-feira (6), o Cine Brasília exibe "L'industriale", de Giuliano Montaldo, que conta a história de um empresário imerso em dívidas e com poucos dias para tentar impedir a falência de sua fábrica e de seu casamento com uma arquiteta.

Já na quinta (7), será apresentado "É stato il figlio", de Daniele Cipro. O longa retrata a morte de Serenella, em meio a uma ação do crime organizado, e sua família decide pedir indenização à máfia.

Por sua vez, na sexta (8), a produção de Ivano di Matteo "Gli equilibristi" será a atração, ilustrando um homem de 40 anos que vê sua vidar mudar quando sua esposa descobre uma traição. O encerramento da mostra, no sábado (9), terá a exibição da comédia "Scialla!". O filme de Francesco Bruni mostra um professor que vive tranquilamente até descobrir que um de seus alunos é seu filho.

Todas as sessões têm entrada franca e classificação indicativa de 14 anos.

Rio de Janeiro - No Rio de Janeiro, a programação é por conta do Instituto Italiano de Cultura, em parceria com a Oberon Media e o Cine Joia. Eles promoverão o "Cinema Belvedere", que terá sessões de filmes contemporâneos ao ar livre a partir de 7 de junho, às 18h30, com direito a degustação de pizzas e especialidades da cozinha italiana preparadas pela Caffetteria del Cassino.

O evento, que ocorrerá no terraço panorâmico do Consulado Geral da Itália na cidade, contará com a presença do diretor de fotografia e cinegrafista italiano Vittorio Storaro. Conhecido por "escrever com a luz", Storaro venceu três prêmios do Oscar e é embaixador da iniciativa "Fare Cinema" no Brasil. O filme de abertura será "Il Tè nel Deserto", dirigido por Bernardo Bertolucci, obra que rendeu a Storaro o prêmio de "Melhor Fotografia" no Bafta de 1991. A entrada é franca.

Além da produção de Bertolucci, serão projetados os longas "Viva la Libertà", de Roberto Andò (14 de junho); "In Guerra per amore", de Pierfrancesco Diliberto (21 de junho); "É stato il Figlio", de Daniele Ciprì (28 de junho); e "Smetto quando voglio", de Sydney Sibilia (5 de julho).

Para assistir aos filmes a partir de 14 de junho, é necessário adquirir ingresso na bilheteria.