TribOz, o lugar cult do jazz no Rio

Muita gente não deve conhecer - eu não conhecia - o TribOz, apesar de a casa de jazz já existir há dez anos no coração da Lapa. Fui conferir. Que surpresa saber que no Rio há um lugar em que o jazz é tratado com todo o respeito, com uma audiência fiel e que atende ao pedido, do proprietário Mike Ryan, por silêncio quando os músicos estão no palco. Localizado numa casa antiga, quase no meio do bas-fond da Lapa, o TribOz recebe músicos da melhor qualidade nas noites de quinta a sábado para também tocar música instrumental brasileira e world jazz.

Mike, um simpático compositor e trompetista australiano, apaixonado pela cultura brasileira, conta como entrou na aventura de ter uma casa de jazz: “Em 2002, meu contrato para dar aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro acabou e eu, que morava nas redondezas da universidade, que fica na Lapa, vi esta casa. Estava horrível, destruída, mas eu tive a intuição de que deveria fazer algo. Levou cinco anos para eu colocar do jeito que está. Gosto de pensar em reciprocidade: o Brasil me deu tantas coisas maravilhosas, inspirações, e eu quis - e quero - retribuir culturalmente. Segui minha intuição que devia fazer isto e cá estamos.”

O espaço charmoso e agradável é decorado com arte de vários países refletindo o interesse e as andanças do proprietário pela África, de onde trouxe uma coleção de máscaras colocadas na entrada e que se misturam às cerâmicas da artista plástica Denize Torbes, mais às pinturas aborígenes.

Mike divide a administração do TribOz com a esposa, Jessica Vogel, uma bela carioca encarregada da produção musical, que dá um pouco o tom de que nem tudo é tão fácil: “ Aqui a gente produz sem qualquer apoio financeiro. O sucesso vem dos músicos. A gente conta com os artistas que nos conhecem há mais de dez anos e sabem que o TribOz é mais que um negócio. Então, mesmo com muitas casas de show fechando no Rio, a gente resiste. É uma ação conjunta dos artistas que têm prazer em se reunir para tocar”.

Fui ao Triboz na semana passada e nem verifiquei a programação. Fui para ouvir fosse o que fosse. Mais surpresas: era um grupo interessantíssimo, uma mescla de músicos de vários lugares do mundo, idealizado pela pianista brasileira Ana Azevedo, que reuniu Pille-Rite Rei da Estônia (voz e sax), Marfa Kourakina, da Rússia (baixo), Rodrigo Dias do Brasil (bateria), Lotta Alvin, da Suécia (violino) com as participações da peruana Laura Valle (voz) e da brasileira Gutta Menezes (trompete e gaita).

Pela primeira vez, ouvi Bossa Nova cantada em estoniano, composição da própria cantora. Após o intervalo foi a vez de Laura Valle, com um vozeirão à la Fitzgerald, cantando Gershwin. Noite muito agradável que deixou a certeza de que vou voltar.

No dia 20 de junho, a casa vai celebrar os dez anos e os artistas já estão se mobilizando para a festa. A programação do próximo final de semana, que tem o feriado no dia 31/5, inclui Alma Thomas e Thiago Trajano (18h30) e Bruno Migliari Septeto ( 21h). No dia 1º de junho, Three Kormans (18h30) e Natah Gomes Trio ( 21h). E, no sábado, 2/6, Andrea Dutra Quarteto (21h). Boa música não falta e o menu gastronômico da casa também faz jus, com destaques para o delicioso kibe de peixe e o escondidinho de camarão com batata baroa.

Para quem está pensando que estacionar pode ser um problema, não é. O TribOz fica na Rua Conde de Lages, 19, uma ruazinha atrás da Rua da Glória, bastante segura - considerando que estamos no Rio – e cheia de vagas, além de ter um estacionamento que funciona 24 horas, com preço de R$10 para quem vai assistir ao shows. A programação e outras informações podem ser obtidas no site www.triboz-rio.com.