Filme registra a vida de famílias de classes sociais e regiões distintas, cujos filhos manifestam transtornos sensoriais ou cognitivos. É o retrato do dia a dia de 7 crianças e adolescentes com diferentes graus do Transtorno do Espectro Autista, que ganharam uma câmera para gravar como veem o mundo.

Em um Mundo Interior (Brasil/2017, 75 min.)Dir. de Flavio Frederico, Mariana

Pamplona

