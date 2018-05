Crítica: Não se aceitam devoluções

Versão brasileira de um fenômeno de bilheteria do México (com 15 milhões de ingressos vendidos), “Não se aceitam devoluções”, xará de sua matriz hispânica, estrelada por Eugenio Derbez, é doce e doído como o original. Funciona como um atestado do talento de Leandro Hassum aos olhos míopes de quem ainda enxerga o ator apenas pelo viés do histrionismo que compõe uma das camadas de seu humor.

Hassum (D) confirma seu talento plural no novo filme

Para qualquer um que tenha estado, no início da década passada, em algum teatro onde ele – antes de se tornar o ator de maior bilheteria de nosso cinema nos anos 2010 – testava seu ferramental cênico em peças como “Aracy de Almeida no País de Araca”, seu trabalho neste novo (e tragicômico) filme é a confirmação de um talento plural, bom pra fazer rir e chorar. Pilotado por André Moraes, que valoriza o colorido de sua cenografia, Hassum é o dublê Juca Valente, que se mete em mil perigos para criar sua filha. Seu maior risco será manter a guarda da garota, disputada pela mãe.

* Presidente da Associação de Críticos do Rio de Janeiro

Cotação: *** (Bom)