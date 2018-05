Crítica: Lua de Júpiter

Um dos mais prodigiosos exercícios de mise-en-scène do ano, poderíamos assim definir “Lua de Júpiter”, novo longa do húngaro Kornel Mundruczo após o sucesso de “White god”. Se no anterior ele conferiu camadas à relação entre homens e animais, agora o cineasta espelha na crise da imigração europeia atual nosso olhar desgarrado para a fé.

O ator Zsombor Jéger vive um refugiado sírio que descobre ter superpoderes, como o de flutuar

Desprezada durante Cannes 2017, é necessário que se façam as pazes com produção tão encantadora. Ainda que o roteiro não traga novidade a algo que já foi debatido em qualquer papo de bar, é a forma como transcreve essas situações tão imaginadas e as reproduz imageticamente que transforma a experiência. Em diálogos expositivos, a parceria entre o Homem e o Divino se estabelece com delicadeza, e o trabalho de emolduramento de Kornel é tão espetacular que tudo se dobra a ele. Através de uma coleção de planos-sequências inacreditáveis, o diretor constrói sua parábola simples com o talento de um ourives e faz desse projeto injustamente atacado uma joia destinada ao culto.

*Membro da ACCRJ

Cotação: *** (Bom)