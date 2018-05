Crítica: João de Deus – O silêncio é uma prece

Médium de fama internacional, o goiano João Teixeira de Faria tem a vida retratada no documentário “João de Deus – O silêncio é uma prece”, de Candé Salles. A produção apresenta basicamente atendimentos realizados por João de Deus na Casa Dom Iná- cio de Loyola Brandão, em Abadiânia, em Goiás. O local é um centro de peregrinação de pessoas vindas de todo o Brasil e principalmente do exterior em busca de cura para seus males – o que inclui artistas como Marina Abramovic e as globais Camila Pitanga e Cissa Guimarães, narradora do documentário. Chamam a atenção as impressionantes sessões de cura, nas quais o médium utiliza instrumentos simples (faca, tesoura) para fazer cortes e incursões nos pacientes, que afirmam não sentir dor durante as operações.

O médium goiano é tema do documentário

A produção não faz uma análise maior sobre o que se vê na tela, não há questionamentos sobre métodos, operações que não dão certo ou a manutenção da estrutura em Abadiânia. São destacados depoimentos positivos que servem apenas para manter a mística em torno do médium.

Cotação: ** (Regular)