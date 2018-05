Crítica: Gnomeo e Julieta: O mistério do jardim

Produzida por Elton John ao custo de US$ 59 milhões, num diálogo livre com a prosa de Arthur Conan Doyle, “Gnomeo e Julieta: O mistério do jardim”, dirigido pelo animador John Stevenson (de “Kung Fu Panda”), é a continuação tardia – e mais depurada, visualmente – do fenômeno de bilheteria de 2011. O original, uma versão Burle Marx de “Romeu e Julieta”, custou US$ 36 milhões e arrecadou US$ 194 milhões, fortalecendo a indústria inglesa de animação.

O roteiro é fraco na história dos gnomos apaixonados

Esta nova aventura de um casal de gnomos de jardim, cheios de amor um pelo outro, mistura Sherlock Holmes à trama, numa combinação que enfraquece a dimensão de comédia romântica da franquia e não estabelece um chão sólido para a veia de mistério esboçada por Stevenson. Na trama, andam roubando estátuas dos quintais das casas do Reino Unido e Shehlock (dublado brilhantemente por Alexandre Moreno) vai investiga o caso. Mas o roteiro peca por ser demasiadamente... elementar.

Cotação: ** (Regular)