Crítica: Em um mundo interior

Tratado com certo didatismo pelos diretores Mariana Pamplona e Flávio Frederico, o autismo talvez necessite desse tratamento mais convencional, tendo em vista o importante papel que desempenha no espectador, de ampliar o escopo de uma condição que é descrito, por mais de um personagem, como não sendo uma doença; essa é uma das principais colocações da produção.

O filme mostra jovens autistas de 4 a 18 anos

Acompanhando famílias de diferentes classes sociais, com filhos em idade que variam entre os 4 e os 18 anos, outra importância do filme é abrir o escopo do autismo para além da imagem estereotipada que se tem, do isolamento e da independência emocional. Como diz um doutor no filme, nenhum autista é igual e os jovens acometidos de TEA (Transtornos do Espectro do Autismo) que o filme mostra são múltiplos, com relações e implica- ções muito diferentes uns dos outros.

Com isso, apesar do aspecto quadrado, o filme acerta ao construir um genuíno interesse por cada um daqueles jovens, que acabam por nos envolver nas passagens até termos de querer mais daquelas vidas peculiares.

*Membro da ACCRJ

Cotação: ** (Regular)