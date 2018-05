Crítica: Dedo na ferida

Simpósio sobre especulações bancárias em forma de longa-metragem, harmonizando investigação e reflexão numa montagem tensa, “Dedo na ferida” parece uma dissertação de mestrado: usa citações (como vinhetas), aposta na dialética em depoimentos contrastantes, e expõe fatos em vez de esboçar juízos.

Sua dramaturgia, com estrutura de almanaque, espelha a evolução formal de um cineasta que, desde os anos 1980 une o rigor e a iluminação do saber universitário à esfera de inquérito que o documentário tem. É o trabalho mais vívido de Silvio Tendler (“Anos JK”), mestre na fusão de História e Cinema, que vem, desde “Utopia e barbárie” (2010), numa trajetória de renovação estilística, saindo dos documentários biográficos que o consagraram (como “Jango”) para narrativas geográficas, nas quais o espaço conta mais do que a cronologia. Neste novo (e febril) trabalho, o documentarista carioca costura frases ferinas sobre o papel cancerígeno do capitalismo em nossa sociedade, numa autópsia em corpo vivo de nossa democracia.

No novo documentário, o diretor aponta os males do capitalismo e faz uma autópsia de nossa democracia

* Presidente da Associação de Críticos do Rio de Janeiro

Cotação: **** (Muito Bom)