Crítica: À superfície da sombra

Um dos diretores mais produtivos dos últimos anos no Brasil, o gaúcho Paulo Nascimento conseguiu lançar dois longas-metragens no período de um mês, algo raro no cinema nacional. Depois de “Teu mundo não cabe nos meus olhos”, que estreou no início de maio, ele apresenta nesta semana “À superfície da sombra”, baseado no livro homônimo do escritor Tailor Diniz.

A produção é falada num inédito portunhol

A produção, falada num inédito portunhol, destaca o ator Leonardo Machado como Tony, homem misterioso que vai à fronteira do Brasil com o Uruguai visitar uma antiga amiga que está morrendo. Mas ele chega apenas para o enterro dela e passa a conviver com as pessoas da cidade, entre eles a filha da mulher, vivida por Giovana Echeverria, e o coveiro/cantor de tangos interpretado pelo uruguaio César Trancoso.

Há uma tentativa de se apresentar um pouco de cinema fantástico, mas as situações nesse sentido são pouco exploradas e Nascimento, também roteirista da trama, perde-se na lentidão da ação e diálogos poucos inspirados, assim como em outros filmes que realizou.

Cotação: ** (Regular)