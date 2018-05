“Outro sol”, novo disco de Max Viana, foi feito de olho nos mercados brasileiro e japonês

“Outro sol”, o quarto álbum de Max Viana, lançado neste mês, já está disponível nas plataformas de streaming. O disco tem um mérito peculiar: segundo o próprio músico, foi o primeiro “álbum de um artista brasileiro concebido para o mercado japonês, para ser lançado por uma gravadora japonesa”.

Max Viana é filho de Djavan. Este fato, diz Viana, levou a referida gravadora, a Universal Music japonesa, a incentivá-lo a gravar um dos maiores sucessos do pai, “Samurai”, porque isso “gerava uma história interessante para o público japonês”. Assim como o pai, Viana canta melodias misturando MPB, jazz, soul e outros estilos — puxando, no caso do filho, mais para o groove e para ritmos próximos à música black. Suas letras, entretanto, não são tão sofisticadas.

Viana não escreve sobre devorar Caetano ou Leonardo DiCaprio. Tampouco se refere a dinossauros, algas marinhas ou álibis ávidos. Os versos que canta, ao invés disso, incluem coisas como “não consigo controlar meu tesão”, “você dança demais só pra me enlouquecer / um corpo escultural desenhado pra mim” e “deixa o tempo desenhar qualquer futuro / que eu vou ficar aqui perto”.

Max Viana diz que alguns de seus versos trazem a sensualidade e ritmo da música pop

Alguns desses versos, diz o músico, querem “trazer a temática vigente da sensualidade, dança e azaração, muito presentes e diretos na música pop brasileira de hoje”. Isto também o levou a eventualmente incorporar bases rítmicas de artistas como Anitta, Ludmila e Nego do Borel, diz Viana.

Violonista desde a infância e responsável pelo riff que conduz “Eu te devoro”, Viana já trabalhou, além do pai, com Arlindo Cruz, Luiza Possi, Alcione, Claudia Leitte e Rappin’ Hood. Uma das faixas do novo álbum é o samba “O amor não acabou”, parceria com Pretinho da Serrinha e Leandro Fab, que tem Pretinho na percussão e o violão de Carlinhos 7 Cordas.

Sua intenção neste disco, como em todos os anteriores, diz, é “mostrar coisas que são bacanas em termos musicais, de estética sonora e de mensagem”. O artista procura “trazer coisas positivas, olhando a vida pelo prisma do copo meio cheio”. Assume que o álbum “talvez não traga de novo” em relação aos anteriores, mas crê que está “construindo um caminho muito coerente”.

Em termos musicais, Viana bebe de influências como a cantora de flamenco e soul espanhola Concha Buika, de cantores de R&B americanos que exploram arranjos intrincados como Bruno Marz e Justin Timberlake e de nomes “da escola de voz e violão da MPB, de compositores como João Bosco, Caetano e Djavan, pessoas que conseguem impressionar tanto sozinhas com o instrumento como com grandes arranjos”.

Viana afirma que o japonês gosta muito da música brasileira e não está preso a fatores comerciais. “Tenho recebido boas críticas lá no Japão”, ele diz. “O disco tem coisas dançantes de que as pessoas gostam”.