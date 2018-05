'Monique nos transformou em uma família'

Jaloo: cantor e ator

Como você se integrou a esse elenco?

Foi uma coisa mágica, acho que tinha de acontecer. Vim do interior do Pará, de uma cidade chamada Castanhal. Vim ser produtor musical em São Paulo. Gravava os discos dos outros, mas dei um jeito de colocar a minha voz. Monique (Gardenberg) descobriu meu trabalho meio por acaso. Acho que foi alguém que apresentou a ela. O importante é que Monique sentiu meu potencial, que eu tinha algo para mostrar. Mas daí a colocar no filme... Ela diz que tudo começou com a Hermila (Guedes). Em torno da Hermila, foi montando o elenco. Veio gente da música, do teatro, do cinema, da TV. Acho que o maior mérito da direção foi ter feito o que a Monique conseguiu. Transformou a gente numa família.

O que a Imã tem de seu?

Todo mundo quer saber se a Imã é a Jaloo? Não, é uma personagem. Sou tímido, ela é atirada. Mas tem meu corpo, minha sensibilidade, minha voz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.