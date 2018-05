Homem faz gesto obsceno ao vivo e recebe bronca de repórter

A repórter Michelle Loreto, do SP1, respondeu à ofensa de um homem que passava pelo local em que estava gravando uma entrada ao vivo, em plena Avenida Paulista, nesta quarta-feira, 30.

Quando a jornalista abordava a questão do turismo na capital, que receberá dois grandes eventos nos próximos dias, a Marcha para Jesus e a Parada Gay, um rapaz que passava pela rua mostrou o dedo do meio em direção à câmera da emissora, sem mostrar seu rosto. Michelle chegou a desviar levemente sua cabeça no momento.

"Que feio, moço...", lamentou, antes de retornar ao que estava falando. A intromissão não foi comentada por Tralli na volta ao estúdio, após a exibição de uma reportagem.